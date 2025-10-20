"Самсунспор" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Київський клуб спробує перервати невдалу серію у Туреччині

У четвер, 23 жовтня, Біло-Сині зіграють свій другий поєдинок у рамках основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Самсунспор" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" проведе гостьовий поєдинок із "Самсунспором" у Туреччині

Ексклюзивним транслятором Ліги конференцій в Україні є Megogo

Безкоштовної офіційної трансляції матчу "Самсунспор" — "Динамо" не буде

У прямому етері в Україні гру "Самсунспор" — "Динамо" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Переглянути поєдинок "Самсунспор" — "Динамо" зможуть володарі підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 279 грн за місяць. Гра відбудеться у Самсуні (Туреччина) на стадіоні "Самсун Єні Ондокуз Майїс". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбору кваліфікувалося в основний етап Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни стартували в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2).

У чемпіонаті України кияни перебувають на третій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".