Перуанские правоохранители провели уникальную спецоперацию

В Перу местная полиция поймала подозреваемого в торговле наркотиками, который очень сильно любит футбол. Для этого полицейские переоделись в маскотов чемпионата мира-2026.

Что нужно знать

Мундиаль стартовал в Мексике

В Перу полиция устроила облаву на преступника с помощью маскотов ЧМ-2026

Подозреваемый очень любит футбол и в момент задержания смотрел матч-открытие

Полицейские в костюмах "Лосихи Мэйпл" и "Орлана Клатча" незаметно подошли к дому подозреваемого, после чего провели задержание. Об этом сообщает Sky.

48-летний мужчина, которого обвиняют в торговле наркотиками, смотрел матч-открытие ЧМ-2026 Мексика — ЮАР (2:0) в своем доме. В какой-то момент к нему ворвались Лось и Орлан, проникшие внутрь жилища с помощью металлического молотка. Полицейские в костюмах провели задержание. В ходе спецоперации были обнаружены свертки с запрещенным веществом и пистолет.

Отметим, "Лосиха Мэйпл" является символом Канады, а "Орлан Клатч" — США. Еще один маскот ЧМ-2026 "Ягуар Заю" представляет Мексику.

Маскоты ЧМ-2026/Фото: Getty Images

Примечательно, что перуанская полиция часто использует костюмы, чтобы задерживать ничего не подозревающих преступников.

Полиция Перу охотилась на наркоторговцев в костюмах Капибары и Гринча

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Добавим, что в первый игровой день произошло несколько скандалов, связанных с Россией. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) вывесила флаг страны-агрессора на стадионе в Мексике.