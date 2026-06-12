Лось и Орлан поймали преступника: уникальная полицейская операция в стиле ЧМ-2026 (видео)
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Перуанские правоохранители провели уникальную спецоперацию
В Перу местная полиция поймала подозреваемого в торговле наркотиками, который очень сильно любит футбол. Для этого полицейские переоделись в маскотов чемпионата мира-2026.
Что нужно знать
- Мундиаль стартовал в Мексике
- В Перу полиция устроила облаву на преступника с помощью маскотов ЧМ-2026
- Подозреваемый очень любит футбол и в момент задержания смотрел матч-открытие
Полицейские в костюмах "Лосихи Мэйпл" и "Орлана Клатча" незаметно подошли к дому подозреваемого, после чего провели задержание. Об этом сообщает Sky.
48-летний мужчина, которого обвиняют в торговле наркотиками, смотрел матч-открытие ЧМ-2026 Мексика — ЮАР (2:0) в своем доме. В какой-то момент к нему ворвались Лось и Орлан, проникшие внутрь жилища с помощью металлического молотка. Полицейские в костюмах провели задержание. В ходе спецоперации были обнаружены свертки с запрещенным веществом и пистолет.
Отметим, "Лосиха Мэйпл" является символом Канады, а "Орлан Клатч" — США. Еще один маскот ЧМ-2026 "Ягуар Заю" представляет Мексику.
Примечательно, что перуанская полиция часто использует костюмы, чтобы задерживать ничего не подозревающих преступников.
Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.
Добавим, что в первый игровой день произошло несколько скандалов, связанных с Россией. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) вывесила флаг страны-агрессора на стадионе в Мексике.