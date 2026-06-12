Лось та Орлан упіймали злочинця: унікальна поліцейська операція у стилі ЧС-2026 (відео)

Перуанські правоохоронці провели унікальну спецоперацію

У Перу місцева поліція спіймала підозрюваного у торгівлі наркотиками, який дуже любить футбол. Для цього поліцейські переодяглися в маскотів чемпіонату світу-2026.

Що потрібно знати

Мундіаль стартував у Мексиці

У Перу поліція влаштувала облаву на злочинця за допомогою маскотів ЧС-2026

Підозрюваний дуже любить футбол і в момент затримання дивився матч-відкриття

Поліцейські у костюмах "Лосихи Мейпл" та "Орлана Клатча" непомітно підійшли до будинку підозрюваного, після чого провели затримання. Про це повідомляє Sky.

48-річний чоловік, якого звинувачують у торгівлі наркотиками, дивився матч-відкриття ЧС-2026 Мексика — ПАР (2:0) у своєму будинку. У якийсь момент до нього увірвалися Лось і Орлан, що проникли всередину житла за допомогою металевого молотка. Поліцейські у костюмах провели затримання. У ході спецоперації було виявлено пакунки із забороненою речовиною та пістолет.

Зазначимо, "Лосиха Мейпл" є символом Канади, а "Орлан Клатч" — США. Ще один маскот ЧС-2026 "Ягуар Заю" представляє Мексику.

Маскоти ЧС-2026/Фото: Getty Images

Примітно, що перуанська поліція часто використовує костюми, щоб затримувати злочинців.

Поліція Перу полювала на наркоторговців у костюмах Капібари та Грінча

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-офф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Додамо, що в перший ігровий день сталося кілька скандалів, пов’язаних із Росією. Окрім того, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вивісила прапор країни-агресора на стадіоні у Мексиці.