Акции известного бренда рухнули на фоне инцидента на ЧМ-2026 (видео)
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Каждая мелочь на Мундиале важна
Акции немецкого бренда спортивной одежды заметно упали после матча чемпионата мира-2026 по футболу Южная Корея — Чехия (2:1). Футболка чеха Павела Шульца порвалась во время борьбы с соперником.
Что нужно знать
- Южная Корея вырвала победу у Чехии
- Во время матча футболка Шульца порвалась
- Акции производителя экипировки начали падение
В Интернете шутили на тему качества экипировки сборной Чехии. Резонанс, вероятно, мог повлиять на стоимость акции компании, сообщает "Телеграф".
Согласно открытым данным в конце дня после матча акции Puma начали падение. Возможно, это связано с порванной футболкой.
Добавим, что стоимость гостевой футболки сборной Чехии (ЧМ-2026) составляет почти 100 евро (около 5,2 тысяч грн).
Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.
Добавим, что в первый игровой день произошло несколько скандалов, связанных с Россией. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) вывесила флаг страны-агрессора на стадионе в Мексике.