Акции известного бренда рухнули на фоне инцидента на ЧМ-2026 (видео)

Каждая мелочь на Мундиале важна

Акции немецкого бренда спортивной одежды заметно упали после матча чемпионата мира-2026 по футболу Южная Корея — Чехия (2:1). Футболка чеха Павела Шульца порвалась во время борьбы с соперником.

Что нужно знать

Южная Корея вырвала победу у Чехии

Во время матча футболка Шульца порвалась

Акции производителя экипировки начали падение

В Интернете шутили на тему качества экипировки сборной Чехии. Резонанс, вероятно, мог повлиять на стоимость акции компании, сообщает "Телеграф".

Согласно открытым данным в конце дня после матча акции Puma начали падение. Возможно, это связано с порванной футболкой.

График показывает изменение рыночной стоимости (цены) акций немецкой компании Puma на фондовой бирже в течение дня

Добавим, что стоимость гостевой футболки сборной Чехии (ЧМ-2026) составляет почти 100 евро (около 5,2 тысяч грн).

Гостевая футболка сборной Чехии/Фото: eu.puma.com

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Добавим, что в первый игровой день произошло несколько скандалов, связанных с Россией. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) вывесила флаг страны-агрессора на стадионе в Мексике.