В Украине снова изменились цены на топливо: подтвердились ли пессимистические прогнозы

Один из видов топлива стал дешевле

На рынке топлива в Украине в последнее время идет обсуждение предстоящего повышения акцизов, которое хотят ввести в Правительстве, а также как это отразится на ценах на АЗС.

Эксперты рынка топлива разделились на 2 лагеря. К примеру, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "Телеграфу" сказал, что глобального роста цен на топливо не будет, ведь они уже синхронизировались с внешним рынком.

А президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук наоборот считает, что украинским водителям следует ожидать повышения цен на топливо в ближайшей перспективе.

Как изменились цены на АЗС

Так что же произошло с топливным рынком в последние дни марта и как скорректировали цены на стелах украинских АЗС? Согласно сайту Minfin, цены на АЗС выросли еще на несколько копеек. Причем на все виды топлива, кроме автогаза.

Больше всего подорожал бензин А-92 — он прибавил еще 19 копеек в стоимости, что составляет 0,375%. Такое подорожание происходило и в прошлые дни.

Бензин А-95 подорожал на 8 копеек и теперь стоит 53,77 грн в среднем, дизель – на 11 копеек. Его стоимость составляет 54,13 грн. Газ автомобильный стал дешевле на 1 копейку. "Телеграф" ранее рассказывал, что происходит на рынке автогаза в Украине и какова причина его подорожания.