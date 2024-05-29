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Будут убивать не только ваши легкие, но и колеса: в сети завирусился пост с торчащей из покрышки одноразкой

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Одноразовые сигареты стали неожиданной угрозой для водителей
Одноразовые сигареты стали неожиданной угрозой для водителей. Фото Depositphotos

Новая угроза для водителей становиться все более актуальной

Окурки – один из самых замусоривающих вещей, а теперь появились и электронные сигареты. И эта проблема только усугубилась. Выброшенные на дороге вейп-ручки и другие компоненты электронных сигарет не только загрязняют окружающую среду, но могут стать серьезной опасностью для автомобильных покрышек. Их острые металлические и пластиковые части легко проткнут шину, что случалось уже не единожды.

Пользователь Reddit поделился постом, подписав его "Сегодня вечером мою шину проколола вейп-ручка". Теперь, кроме опасности для здоровья и экологии, одноразки составляют угрозу еще и на дороге. Неожиданно проткнутая покрышка может привести к серьезной аварии. Другие пользователи также поделились своими историями, у одного из них колесо повредила взорвавшаяся батарейка. Не стоит забывать, что кроме металлического футляра, ручки для вейпа содержат литий-ионные батареи, которые могут стать причиной пожара при повреждении или неправильной утилизации.

Vape-pen

Электронные сигареты – вейп-ручки, ELF BAR и другие – это перезаряжаемые, но чаще всего одноразовые устройства для доставки никотина. Внутри пластикового корпуса они состоят из батареек, катушек, металла и никотина. Многие из этих электронных сигарет не перезаряжаются и, следовательно, не подлежат повторному использованию, их просто выбрасывают.

"Они здесь повсюду, – прокомментировал один из пользователей – Я работаю в вейп-магазине, и каждую ночь, когда я закрываю дверь, я чищу парковку, и подбираю 3–5 вейпов. От имени ответственных людей, которые занимаются вейпингом, извините за вашу шину".

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