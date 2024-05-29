Вбиватимуть не тільки ваші легені, а й колеса: в мережі завірусився пост з одноразкою, що стирчить з покришки

Нова загроза для водіїв стає все більш актуальною

Недопалки – одна з тих самих речей, що найбільше засмічують довкілля, а тепер з’явилися й електронні сигарети. І ця проблема тільки посилилася. Викинуті на дорозі вейп-ручки та інші компоненти електронних сигарет не тільки забруднюють усе навкруги, а й можуть стати серйозною небезпекою для автомобільних покришок. Їхні гострі металеві та пластикові частини легко проткнуть шину, що траплялося вже не один раз.

Користувач Reddit поділився постом, підписавши його "Сьогодні ввечері мою шину проколола вейп-ручка". Тепер, окрім небезпеки для здоров’я та екології, одноразки становлять загрозу ще й на дорозі. Несподівано проткнута покришка може спричинити серйозну аварію. Інші користувачі також поділилися своїми історіями, в одного з них колесо пошкодила батарейка, що вибухнула. Не варто забувати, що крім металевого футляра, ручки для вейпу містять літій-іонні батареї, які можуть спричинити пожежу при пошкодженні або неправильній утилізації.

Електронні сигарети – вейп-ручки, ELF BAR та інші – це перезаряджувані, але найчастіше одноразові пристрої для доставки нікотину. Усередині пластикового корпусу вони складаються з батарейок, котушок, металу та нікотину. Багато з цих електронних сигарет не перезаряджаються і, отже, не підлягають повторному використанню, їх просто викидають.

"Вони тут усюди, – прокоментував один з користувачів. – Я працюю у вейп-магазині, і щоночі, коли я зачиняю двері, я чищу паркову, підбираю 3-5 вейпів. Від імені відповідальних людей, які займаються вейпінгом, вибачте за вашу шину".

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