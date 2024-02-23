На такой вайб Путин неспособен: Зеленскому в интервью "помогал" котик (видео)

Интервью записывалось в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ведущему Fox News Брету Байеру, запись происходила в 5 км от фронта на Купянском направлении, были слышны звуки боя, а в потолке — дыра. Это составляет очень разительный контраст с главой Кремля Владимиром Путиным, который при своих "выходах в свет" окружен пафосом и большим количеством охраны.

Интересно, что давать интервью Зеленскому "помогали" котики. Один терся о его ноги, другой — бегал рядом. Соответствующие видео публикуют в Telegram-канале "Реальная война".

"Зеленский вместе с толстеньким котом давали интервью каналу Fox News. Таков был необычный бэкстейдж интервью нашего президента. Это именно тот вайб, на который не способен старый кремлевский маразматик", — подписаны кадры.

В то же время, вдали от властных кабинетов Зеленский говорил об очень важных вещах. Он рассказал, когда, по его мнению закончится война и о том, каковы потери ВСУ. Также президент говорил, почему он уволил с поста главнокомандующего Валерия Залужного и о новом контрнаступлении.

А тем временем Путин, как рассказывал "Телеграф", снова оскандалился жестом, похожим на фашистскую "зигу". Он изобразил нечто очень похожее 21 февраля на открытии Игр будущего в Казани. Так диктатор решил поприветствовать участников.