Почему европейцы не устанавливают ГБО на свои автомобили? Специалист дал неожиданное объяснение

Есть простая причина – контрабанда

На фоне постоянного роста цен на топливо, а также повышения акцизов многие автовладельцы в Украине задумываются об установке газобаллонного оборудования (ГБО) в своих авто. Однако при этом возникает закономерный вопрос: почему в Европе практически нет автомобилей, переоборудованных на использование сжиженного газа?

Оказывается, ситуация с ГБО в Украине и Европе существенно разнится. Наши соотечественники могут установить газовое оборудование на авто относительно недорого — около 400 евро. Причина этого – контрабандный ввоз комплектов ГБО по заниженным ценам. В то же время в странах Евросоюза стоимость такого переоборудования составляет 3-4 тысячи евро. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95.

Кроме того, европейцы, как правило, покупают авто с заводским газовым оборудованием. В Украине большинство водителей самостоятельно монтирует ГБО уже на приобретенные автомобили.

Европейцы могут себе позволить приобрести автомобиль заводского производства с предусмотренным газовым оснащением, но редко выбирают этот вариант, ведь для них цены на топливо не являются такими кусачими по сравнению с украинскими зарплатами и стоимостью заправки.

Таким образом, разница в стоимости переоборудования и доступности сети газозаправочных станций приводит к тому, что в Украине установка ГБО является более распространенным явлением, чем в странах Европы. В Европе же LPG используется больше для отопления домов, чем в качестве топлива для авто.

Ранее Телеграф также рассказывал, за какие нарушения при установлении ГБО могут угрожать серьезные штрафы. Нужно сделать все правильно, в противном случае это ГБО никогда не окупится.