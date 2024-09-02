Чому європейці не встановлюють ГБО на свої авто? Фахівець дав несподіване пояснення

Є проста причина — контрабанда

На тлі постійного зростання цін на пальне, а також підвищення акцизів, багато автовласників в Україні замислюються про встановлення газобалонного обладнання (ГБО) у своїх авто. Однак при цьому виникає закономірне питання: чому в Європі практично немає автомобілів, переобладнаних на використання зрідженого газу?

Виявляється, ситуація з ГБО в Україні та Європі суттєво різниться. Наші співвітчизники можуть встановити газове обладнання на авто відносно недорого — в межах 400 євро. Причина цього — контрабандне ввезення комплектів ГБО за заниженими цінами. Натомість у країнах Євросоюзу вартість такого переобладнання становить 3-4 тисячі євро. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95.

Крім того, європейці, як правило, купують авто з заводським газовим обладнанням. В Україні ж більшість водіїв самостійно монтує ГБО вже на придбані автомобілі. Європейці можуть собі дозволити придбати автівку заводського виробництва з передбаченим газовим оснащенням, але рідко обирають цей варіант, адже для них ціни на пальне не є такими кусючими у порівнянні з українськими зарплатами та вартістю заправки.

Таким чином, різниця у вартості переобладнання та доступності мережі газозаправних станцій призводить до того, що в Україні встановлення ГБО є значно поширенішим явищем, ніж у країнах Європи. В Європі ж LPG використовується більше для опалення домівок, ніж як пальне для авто.

Раніше "Телеграф" також розповідав, за які порушення при встановленні ГБО можуть загрожувати серйозні штрафи. Потрібно зробити все правильно, в іншому разі те ГБО ніколи не окупиться.