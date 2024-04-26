Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому G7 не визнає легітимність Путіна

Новини останнього часу з Росії та щодо Росії ніби нанизуються на один ланцюжок. Катастрофічні повені, до яких місцева влада виявилася не готовою. Численні вбивства, якими відзначилися вояки, що повернулися з війни в Україні. Тотальна корупція на всіх рівнях влади, коли заступник міністра оборони шикує, як якийсь олігарх, за що врешті-решт опиняється за ґратами.

Те, що відбувається в Росії, нагадує наповнення якогось "резервуара ненависті". Ненависті до РФ. Причому це наповнення відбувається як ззовні, і зсередини. І цей процес триватиме різними темпами.

Але я не думаю, що якісь кадрові перестановки в уряді, які обіцяють після травневої "інавгурації" Путіна, серйозно впливатимуть на ситуацію всередині РФ. Тому що вирішує все саме Путін.

Водночас те, що Європарламент (зі зрозумілих політичних причин) не визнав Путіна обраним президентом, — нам усім на користь. І може підштовхнути зокрема "Велику сімку" не визнавати його легітимність.

Росія стрімко втрачає авторитет, можливості, статус держави, яка була одним зі світових лідерів.