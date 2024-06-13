Українці стали менше витрачати: в Нацбанку розповіли, наскільки зменшився середній чек

Водночас збільшилася середня сума онлайн-операцій

Українці стали менше витрачати на покупки в магазинах. У I кварталі 2024 року середня сума однієї операції в торговельній мережі становила 327 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. Водночас регулятор зазначає, що у I кварталі минулого року середній чек становив 344 гривні.

Крім того, за даними НБУ, за цей же період зменшився розмір переказу на банківські картки. З 2133 гривень у I кварталі 2023 року, до 1931 гривні у цьому році.

Водночас збільшилася середня сума онлайн-операції. У I кварталі 2023 року на оплату товарів в інтернеті українці в середньому витрачали по 541 гривню за раз, тоді як у 2023-му цей показник становив 460 гривень.

Також, за даними НБУ, перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні середня заробітна плата збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн. За даними Держстату, найвищий рівень заробітних плат зберігається в секторі інформації та телекомунікацій.