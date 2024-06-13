Украинцы стали меньше тратить: в Нацбанке рассказали, насколько уменьшился средний чек

В то же время увеличилась средняя сумма онлайн-операций

Украинцы стали меньше тратить на покупки в магазинах. В I квартале 2024 года средняя сумма одной сделки в торговой сети составила 327 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. В то же время регулятор отмечает, что в I квартале прошлого года средний чек составил 344 гривни.

Кроме того, по данным НБУ, за этот же период уменьшился размер перевода на банковские карты. С 2133 гривен в I квартале 2023 года до 1931 гривни в этом году.

В то же время увеличилась средняя сумма онлайн-операции. В I квартале 2023 года на оплату товаров в интернете украинцы в среднем тратили по 541 гривню за раз, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 460 гривен.

Также, по данным НБУ, переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составляли треть по сумме (32,9%) и почти десятину по количеству (8,9%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,6% по сумме и 14,1% по количеству.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине средняя заработная плата увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 г. она составляла 18 903 грн. По данным Госстата, самый высокий уровень заработных плат сохраняется в секторе информации и телекоммуникаций.