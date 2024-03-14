Винні погреба, слонова кістка та позолота: ТОП-3 будинків під Києвом за мільйон доларів

Продаються з басейнами та гостьовими будиночками

У Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, і вторинного ринку нерухомості. А які ціни за межами міста?

За кілометр від столиці в селі Софіївська Борщагівка продають три будинки по майже 1 мільйону доларів США. Пропозиції з'явилися нещодавно на сайті OLX.ua.

"Телеграф" детальніше розглянув, що пропонують за такі гроші.

Перший будинок має площу 500 квадратних метрів, включаючи прибудову 120 квадратів, яку можна використовувати як гостьовий будиночок або житло для персоналу. Ділянка, на якій розташований будинок, має 22 сотки.

Перша пропозиція

Будинок з ремонтом, технікою та частково обставленим меблями. Має 5 кімнат: 2 на першому поверсі та 3 на другому. Кожна кімната на другому поверсі має власний санвузол. Сучасний дизайн.

Спальня

Санвузол

Всі меблі дорогі, міжкімнатні двері та сходи виготовлені з натурального дерева. Є деякі елементи зі слонової кістки. У всьому будинку підігрів підлоги.

Ще один санвузол

Апартаменти під Києвом

Опалення забезпечують три котли: газовий, електричний та твердопаливний.

Простори будинку

Також в будинку встановлена система очищення води Bluewater, резервна бочка для води, 2 свердловини, центральна каналізація та кондиціонери. На території є басейн 10 на 4 метри з підігрівом, очищенням води та підсвічуванням.

Великий басейн

Також є великий обладнаний підвал, який може використовуватися як бомбосховище. Гараж розрахований на 2 автомобілі, а на території є 4 паркомісця. Наявний будиночок охорони з броньованими вікнами.

Зона для відпочинку

Ціна цієї розкоші — 1 000 000 доларів. Зазначається, що у вартість входять всі витрати на оформлення житла.

Друга пропозиція на ділянці 20 соток з ялинками, туями. Є ставок з водоспадом і струмком.

Другий будинок

Основний будинок площею 420 квадратних метрів вражає своїм простором. Дві вітальні, де можна зігрітися біля каміна, 2 кухні, обладнані всією необхідною технікою, кабінет для роботи, 4 просторі спальні, а також відкрита тераса і балкон.

Вітальня

Все по-багатому. Дорогі меблі з позолотою, картини.

Апартаменти в Софіївській Борщагівці

Кухня

Для гостей передбачений окремий будинок площею 120 квадратних метрів. Тут обладнана кухня, 3 санвузли, затишна вітальня та спальні.

Спальня

Любителів водних процедур порадує критий басейн розміром 12,5х6,5 метрів, а після плавання можна розслабитися в сауні або кімнаті відпочинку площею 200 квадратних метрів. Для автовласників передбачені 2 утеплені гаражі.

Басейн у будинку

Сауна

Активний спосіб життя підтримує обладнане приміщення для спортзалу. А також є винний льох для зберігання вин.

Винний погріб

Ця пропозиція трохи дешевша за першу — 950 000 доларів.

Третій сучасний будинок площею 250 квадратних метрів збудований лише рік тому. Він вражає не лише своїм витонченим дизайном, але й економними характеристиками, завдяки інноваційним системам енергозбереження. Тепла підлога.

Третя пропозиція

Котельня

На мальовничій ділянці 8 соток, яка здається значно більшою, розміщені:

Просторий гараж на 30 м². Басейн з павільйоном 3,5 м на 7 м. Місця для паркування. Затишний гостьовий будинок або лазня на 40 м². Місткий погріб на 15 м²

Басейн

Внутрішнє оздоблення особняка свідчить про вишуканий смак його власників. Вся побутова техніка та сантехніка найвищої якості.

У будинку є:

Велика гардеробна, кухня, вітальня з каміном та з виходом на закриту терасу. На ній барбекю зона та вихід до басейну, пральня.

Зона відпочинку

4 спальні з вбудованими шафами, 2 санвузли, балкон.

Кухня

Елегантні та дорогі меблі, що підкреслюють стиль інтер'єру. Італійська плитка, коштовне дерево для оздоблення та інше.

Санвузли

Це найдешевший будинок із цієї добірки — просять за нього 650 000 доларів.

Зазначено, всі будинки розташовані в оточенні вже облаштованих та обжитих котеджів. До них веде асфальтований під'їзд.

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