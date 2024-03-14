Винные погреба, слоновая кость и позолота: ТОП-3 домов под Киевом за миллион долларов

Продаются с бассейнами и гостевыми домиками

В Киеве наблюдается стабильное подорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. А какие цены за пределами города?

В километре от столицы в селе Софиевская Борщаговка продают три дома по почти 1 миллиону долларов США. Предложения появились на сайте OLX.ua.

"Телеграф" подробнее рассмотрел, что предлагают за такие деньги.

Первой дом имеет площадь 500 квадратных метров, включая пристройку 120 квадратов, которую можно использовать как гостевой домик или жилье для персонала. Участок, на котором расположен дом, имеет 22 сотки.

Первое предложение

Дом с ремонтом, техникой и частично обставленной мебелью. Имеет 5 комнат: 2 на первом этаже и 3 на втором. Каждая комната на втором этаже имеет свой санузел. Современный дизайн.

Спальня

Санузел

Вся мебель дорогая, межкомнатная дверь и лестница изготовлена из натурального дерева. Есть некоторые элементы из слоновой кости. Во всем доме подогрев полов.

Еще один санузел

Апартаменты под Киевом

Отопление обеспечивают три котла: газовый, электрический и твердотопливный.

Пространства дома

Также в доме установлена система очистки воды Bluewater, резервная бочка для воды, 2 скважины, центральная канализация и кондиционеры. На территории есть бассейн 10 на 4 метра с подогревом, очисткой воды и подсветкой.

Большой бассейн

Также имеется большой оборудованный подвал, который может использоваться как бомбоубежище. Гараж рассчитан на 2 автомобиля, а на территории есть 4 паркоместа. Имеется домик охраны с бронированными окнами.

Зона отдыха

Цена этой роскоши – 1 000 000 долларов. В стоимость входят все расходы на оформление жилья.

Второе предложение на участке 20 соток с елками, туями. Есть пруд с водопадом и ручьем.

Второй дом

Основное здание площадью 420 квадратных метров поражает своим пространством. Две гостиные, где можно согреться у камина, 2 кухни, оборудованы всей необходимой техникой, кабинет для работы, 4 просторные спальни, а также открытая терраса и балкон.

гостиная

Все по-богатому. Дорогая мебель с позолотой, картины.

Апартаменты в Софиевской Борщаговке

Кухня

Для гостей предусмотрен отдельный дом площадью 120 квадратных метров. Здесь оборудована кухня, 3 санузла, уютная гостиная и спальня.

Спальня

Любителей водных процедур порадует закрытый бассейн размером 12,5х6,5 метров, а после плавания можно расслабиться в сауне или комнате отдыха площадью 200 квадратных метров. Для автовладельцев предусмотрены 2 утепленных гаража.

Бассейн в доме

Сауна

Активный образ жизни поддерживает оборудованное помещение для спортзала. А также есть винный погреб для хранения вин.

Винный погреб

Это предложение немного дешевле первого — 950 000 долларов.

Третий современный дом площадью 250 квадратных метров построен только год назад. Он поражает не только своим изящным дизайном, но и экономичными характеристиками благодаря инновационным системам энергосбережения. Теплый пол.

Третье предложение

Котельная

На живописном участке 8 соток, который кажется значительно большим, размещены:

Просторный гараж на 30 кв. Бассейн с павильоном 3,5 м на 7 м. Парковочные места. Уютный гостевой дом или баня на 40 м². Вместительный погреб на 15 м²

Басейн

Внутренняя отделка особняка свидетельствует об изысканном вкусе его владельцев. Вся бытовая техника и сантехника высочайшего качества.

Зал

В доме имеется:

Большая гардеробная, кухня, гостиная с камином и выходом на закрытую террасу. На ней барбекю зона и выход в бассейн, прачечная.

Зона отдыха

4 спальни со встроенными шкафами, 2 санузла, балкон.

Кухня

Элегантная и дорогая мебель, подчеркивающая стиль интерьера. Итальянская плитка, драгоценное дерево для украшения и прочее.

Санузлы

Это самый дешевый дом из этой подборки – просят за него 650 000 долларов.

Все дома расположены в окружении уже обустроенных и обжитых коттеджей. К ним ведет асфальтированный подъезд.

Ранее "Телеграф" показывал квартиру за 6 миллионов долларов в Киеве. Что предлагают за подобные деньги?