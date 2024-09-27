Молодики в балаклавах "захопили" ТРЦ "Sky Moll" у Києві - поліція зробила заяву

В мережі заговорили про можливе "захоплення"

Ввечері у п'ятницю, 27 вересня, з'явилася інформація про те, що в торговельно-розважальному центрі (ТРЦ) "Sky Moll" помітили групу невідомих молодиків у балаклавах. Очевидці повідомляли, що чоловіки нібито перешкоджали роботі магазинів.

В мережі заговорили про можливе "захоплення" популярного київського ТРЦ. Про це повідомив телеграм-канал "Київ Інфо".

За його словами, група з 30-40 осіб у балаклавах ходили по ТРЦ "Sky Moll" з плакатами, на яких були написи: "Віддайте "Sky Moll" державі" та "Кожна покупка тут – вклад в війну". Повідомлялося, що молодики заходили до магазинів та закликали відвідувачів нічого не купувати.

На місце, нібито, прибуло багато працівників поліції. Охорона центру зазначила, що невідомі особи розлили фарбу в приміщенні.

Згодом з’явилася офіційна відповідь поліції Києва. Зокрема, в пресслужбі зазначили, що інформація не відповідає дійсності.

За словами представників поліції, на місце події прибули співробітники Дніпровського управління. Вони з'ясували, що зазначені особи проводили "імпровізовану акцію".

"Порушень публічної безпеки та порядку не допущено", – наголосили у відділі комунікації поліції Києва. Правоохоронці також повідомили, що акція швидко завершилася, а її учасники розійшлися.

Активісти стверджують: нардеп-втікач від ОПЗЖ Федір Христенко, якому, нібито, належить ТРЦ, витрачає свої кошти в РФ та навіть спонсорує один з "батальйонів" на Донеччині, що воюють на боці окупаційних військ.

Тим часом офіційно засновником ТОВ "Оптова мережа 2011" (є власником майнового комплексу) нині є ТОВ Славіан, кінцевим бенефіціаром якого є Сергій Брюховецький, прописаний в окупованій Горлівці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з молотка підуть частка великого ТРЦ в Києві та відомий готель. В Україні цього року стартує "Велика приватизація-2024".