Молодые люди в балаклавах "захватили" ТРЦ "Sky Moll" в Киеве — полиция сделала заявление

В сети заговорили о возможном "захвате"

Вечером в пятницу, 27 сентября, появилась информация о том, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Moll заметили группу неизвестных молодых людей в балаклавах. Очевидцы сообщали, что мужчины якобы мешали работе магазинов.

В сети заговорили о возможном "захвате" популярного киевского ТРЦ. Об этом сообщил телеграмм-канал "Киев Инфо".

По его словам, группа из 30-40 человек в балаклавах ходили по ТРЦ "Sky Moll" с плакатами, на которых были надписи: "Отдайте Sky Moll государству" и "Каждая покупка здесь — вклад в войну". Сообщалось, что молодые люди заходили в магазины и призывали посетителей ничего не покупать.

На место якобы прибыло много сотрудников полиции. Охрана центра отметила, что неизвестные разлили краску в помещении.

Впоследствии появился официальный ответ полиции Киева. В частности, в пресс-службе отметили, что информация не соответствует действительности.

По словам представителей полиции, на место происшествия прибыли сотрудники Днепровского управления. Они выяснили, что эти лица проводили "импровизированную акцию".

"Нарушения публичной безопасности и порядка не допущены", — подчеркнули в отделе коммуникации полиции Киева. Правоохранители также сообщили, что акция быстро завершилась, а ее участники разошлись.

Активисты утверждают: беглый нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко, которому, якобы, принадлежит ТРЦ, тратит свои средства в РФ и даже спонсирует один из "батальонов" на Донетчине, воюющих на стороне оккупационных войск.

Между тем официально учредителем ООО "Оптовая сеть 2011" (является владельцем имущественного комплекса) ныне ООО Славиан, конечным бенефициаром которого является Сергей Брюховецкий, прописанный в оккупированной Горловке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с молотка уйдут доля большого ТРЦ в Киеве и известная гостиница. В Украине в этом году стартует "Большая приватизация-2024".