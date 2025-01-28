Працівники з Бангладеш працюватимуть на Закарпатті: у чому проблема з українцями

Компанія відчуває серйозний дефіцит співробітників

На закарпатському підприємстві "Ламелла" виник серйозний дефіцит кадрів. Тому, щоб не втрачати працездатність, компанія вирішила знайти співробітників за кордоном.

Незабаром для цього в Україну прибудуть перші 30 працівників із Бангладеш. Про це розповів комерційний директор підприємства Ярослав Щербан у коментарі Укрінформу.

"У нас справді проблеми з працівниками, люди просто не йдуть працювати тому, що треба ставати на облік у ТЦК", — сказав він.

За його словами, на підприємстві є й заброньовані співробітники та ті, хто вже був мобілізований і навіть ті, хто повернувся. Крім того, підприємство намагалося замінити багатьох чоловіків на жінок, проте деякі види робіт включають підняття важких речей.

Саме тому було ухвалено рішення знайти працівників за кордоном, зокрема у Бангладеш. Однак Щербан каже, що йдеться не про сотні людей, а лише про три десятки.

При цьому він підкреслив, що намагатися знайти працівників у Європі безглуздо, оскільки вони скоріше воліють поїхати до Німеччини чи Ірландії.

Варто зазначити, що на "Ламеллі" працює близько 430 осіб, хоча є 700 робочих місць. Підприємство є бюджетоутворюючим у регіоні. До цього компанія намагалася набирати на роботу людей зі східних областей України, проте тепер вони також прагнуть їхати на роботу за кордон.

Після початку повномасштабної війни із Закарпатської області виїхали близько 300 тисяч людей. На їхнє місце прибило майже 350 тисяч внутрішніх переселенців, проте переважно це жінки з дітьми, люди з інвалідністю чи пенсіонери.

Як повідомлялося раніше, проблема з відсутністю кадрів стала настільки великою проблемою для деяких підприємств, що вони навіть почали шукати на роботу громадян Росії та Білорусі.

При цьому в Бангладеш мешкає майже 172 мільйони людей, з яких близько 18 мільйонів є безробітними молодими людьми. Ситуація з безробіттям там настільки серйозна, що нещодавно через це пройшли криваві протести.