Работники из Бангладеш будут работать на Закарпатье: в чем проблема с украинцами

Компания испытывает серьезный дефицит сотрудников

На закарпатском предприятии "Ламелла" возник серьезный дефицит кадров. Поэтому, чтобы не терять работоспособность, компания решила найти сотрудников за рубежом.

В скором времени для этих целей в Украину прибудут первые 30 работников из Бангладеш. Об этом рассказал коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан в комментарии Укринформу.

"У нас действительно проблемы с работниками, люди просто не идут работать потому, что нужно становиться на учет в ТЦК", — сказал он.

По его словам, на предприятии есть и забронированные сотрудники и те, кто уже был мобилизирован и даже те, кто вернулся. Кроме того, предприятие пыталось заменить многих мужчин на женщин, однако некоторые виды работ включают в себя поднятие тяжелых вещей.

Именно поэтому было принято решение найти работников за рубежом, в частности в Бангладеш. Однако Щербан говорит, что речь идет не о сотнях человек, а лишь о трех десятках.

При этом он подчеркнул, что пытаться найти работников в Европе бессмысленно, так как они скорее предпочтут поехать в Германию или Ирландию.

Стоит отметить, что на "Ламелле" работает около 430 человек, хотя имеется 700 рабочих мест. Предприятие является бюджетообразующим в регионе. До этого компания пыталась набирать на работу людей из восточных областей Украины, однако теперь они тоже стремятся уезжать на работу за границу.

После начала полномасштабной войны из Закарпатской области выехали около 300 тысяч человек. На их место прибило почти 350 тысяч внутренних переселенцев, однако в основном это женщины с детьми, люди с инвалидностью или пенсионеры.

Как сообщалось ранее, проблема с отсутствием кадров стала настолько большой проблемой для некоторых предприятий, что они даже начали искать на работу граждан России и Беларуси.

При этом в Бангладеш проживает почти 172 миллиона человек, из которых около 18 миллионов являются безработными молодыми людьми. Ситуация с безработицей там настолько серьезная, что недавно из-за этого прошли кровавые протесты.