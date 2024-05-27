Ще не вирішено? У Франції прокоментували слова Сирського про відправку їхніх інструкторів до України

Головком уже підписав необхідні дозволи для роботи французьких інструкторів в Україні

У Франції спростували слова Головкому ЗСУ Олександра Сирського про те, що питання щодо відправлення іноземних інструкторів до України вирішене. Влада країни все ще обговорює це.

Про це повідомив Reuters із посиланням на французьке військове відомство. При цьому в Міноборони Франції не стали називати конкретні терміново, коли це може статися.

"Як уже неодноразово згадувалося, навчання на українській землі є одним із проєктів, які обговорюються після конференції з підтримки України, скликаної президентом (Французької — ред.) республіки 26 лютого. Це питання продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема, для розуміння їх конкретних потреб", — сказали в міністерстві.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав дозвіл для французьких інструкторів відвідувати навчальні центри в Україні.

"Я щиро вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військових. Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів приєднатися до цього амбітного проєкту", — сказав він.

Нагадаємо, що у березні 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність ввести війська в Україну у разі потреби. Пізніше він уточнив умови, за яких це стане можливим, одна з них — значний прорив РФ на фронті. Однак ні жителі Франції, ні політичні сили не підтримали цієї ідеї, але натомість озвучили свої пропозиції. Також французький президент не виключив застосування ядерної зброї, щоб захистити Україну.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський розповів, чим саме займатимуться французькі війська в Україні. За його словами, брати участь у боях вони не будуть.