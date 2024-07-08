"Потрібно перемагати": у РФ перед Олімпіадою знайшли нацизм у Франції

Росіяни досі пам’ятають візит французької чиновниці до Києва

Чемпіон світу з плавання на короткій воді Микита Коновалов назвав слова мера Парижа Анн Ідальго проявом нацизму. Напередодні Федерації спортивної боротьби та дзюдо Росії відмовилися відправляти спортсменів на Олімпіаду-2024 у Парижі, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив деяких атлетів із країни-агресора на Олімпіаду.

Відповідний коментар Коновалов наводить metaratings.ru. Спортсмен звинувачує Францію у нацизмі, хоча саме Росія не відпускає деяких своїх атлетів на Ігри.

"Коли спортсмени приїжджають на змагання, вони теж борються з дискримінацією. Мер Парижа сказала, що не чекає росіян на Олімпіаді. Це теж прояв нацизму, з яким треба боротися, просто в іншій формі. Потрібно їхати й перемагати.

Патріотизм – це стан душі, а не прапор і гімн. Багато федерацій заявляють, що їхати на Олімпіаду не треба. А думка самих спортсменів у нас не враховується. Але вони не можуть піти проти системи. В іншому випадку, спортсмени можуть опинитися в чорних списках, втратити доходи, не потрапити на збори", – розповів Коновалов.

Анн Ідальго відвідала Київ

Нагадаємо, Ідальго під час березневого візиту до Києва заявила, що не хоче бачити росіян на Олімпіаді у Парижі. У РФ відразу зажадали скасувати Ігри у Франції й почали ображати француженку.