В Росії істерика: з Linux викинули 11 російських програмістів, Торвальд єхидно прокоментував

Засновник Linux, Лінус Торвальд, у відповідь на обурення користувачів з РФ надіслав їм дуже їдку та єхидну відповідь

В Росії почалася чергова істерика через те, що від розробки ядра операційної системи Linux відкинули 11 росіян-розробників. Усі вони працювали на російські компанії, частина з яких перебуває під санкціями.

Про це повідомили численні російські медіа та користувачі соціальних мереж, причетні до IT-сектору. Зазначається, що причиною видалення вказали "виконання різних вимог комплаєнсу" (various compliance requirements). Для повернення до списку розробників російські програмісти повинні надати керівникам проєкту "певні документи".

За даними з відкритих джерел, щонайменше один з викинутих російських програмістів причетний до розробки та виробництва російських процесорів "Байкал". А сам засновник Linux, Лінус Торвальд, у відповідь на обурення користувачів з РФ надіслав їм дуже їдку та єхидну відповідь.

"Гаразд, багато російських тролів активізувалися. Абсолютно ясно, чому було внесено цю зміну, її ніхто не збирається скасовувати, і використання великої кількості випадкових анонімних акаунтів для спроби створити "народну підтримку" за допомогою російських тролеферм нічого не змінить. І для інформації невинним спостерігачам, які не є акаунтами тролеферм – "різні вимоги до відповідності" стосуються не тільки США. Якщо ви ще не чули про санкції проти Росії, вам варто якось прочитати новини. І під "новинами" я не маю на увазі спам, спонсорований російською державою. Щодо надсилання мені патча для відкату змін – будь ласка, використовуйте те, що ви називаєте мозком. Я фінн. Ви думали, що я буду підтримувати російську агресію? Схоже, що проблема не тільки в браку реальних новин, а й у браку знань з історії", – написав він.

Зазначимо, що після масштабних санкцій, які впровадили проти Росії, росіяни неодноразово говорили про можливість розробки нового російського програмного забезпечення на базі Linux. Операційна система Linux базується на відкритому коді, тому доступна для використання та розробки додатків "під ОС" будь-якими розробниками, на відміну від Microsoft.

Нагадаємо, що компанія Google більше не дає створювати нові облікові записи з використанням російського номера телефона. Офіційно компанія не попереджала про зміни, проте так можуть працювати нові санкції США, які обмежують надання IT-послуг Росії.

А 23 жовтня відомий американський виробник відеокарт для комп'ютерів NVIDIA заборонив користувачам з Росії та Білорусі оновлювати драйвери для відеокарт з офіційного сайту. Тепер для росіян залишається лише можливість робити це зі сторонніх сайтів.