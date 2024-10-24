В России истерика: из Linux выбросили 11 российских программистов, Торвальд ехидно прокомментировал

Основатель Linux, Линус Торвальд, в ответ на возмущение пользователей из РФ направил им очень едкий и ехидный ответ

В России началась очередная истерика из-за того, что из разработки ядра операционной системы Linux выгнали 11 россиян-разработчиков. Все они работали на российские компании, часть из которых находится под санкциями.

Об этом сообщили многочисленные российские медиа и пользователи социальных сетей, причастные к IT-сектору. Отмечается, что причиной удаления указали "выполнение различных требований комплаенса" (various compliance requirements). Для возвращения в список разработчиков российские программисты должны предоставить руководителям проекта "определенные документы".

По данным из открытых источников, по меньшей мере, один из изгнанных российских программистов причастен к разработке и производству российских процессоров "Байкал". А сам основатель Linux, Линус Торвальд, в ответ на возмущение пользователей из РФ направил им очень едкий и ехидный ответ.

"Ладно, многие российские тролли активизировались. Совершенно ясно, почему было внесено это изменение, его никто не собирается отменять, и использование большого количества случайных анонимных аккаунтов для попытки создать "народную поддержку" с помощью российских троллеферм ничего не изменит. И для информации невинным наблюдателям, которые не являются аккаунтами троллеферм – "различные требования к соответствию" касаются не только США. Если вы еще не слышали о санкциях против России, вам стоит каким-нибудь образом прочесть новости. И под "новостями" я не имею в виду спам, спонсируемый российским государством. Что касается отправки мне патча для отката изменений – пожалуйста, используйте то, что вы называете мозгом. Я финн. Вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Похоже, что проблема не только в нехватке реальных новостей, но и в нехватке знаний по истории", – написал он.

Отметим, что после масштабных санкций, введенных против России, россияне неоднократно говорили о возможности разработки нового российского программного обеспечения на базе Linux. Операционная система Linux базируется на открытом коде, поэтому доступна для использования и разработки приложений под ОС любыми разработчиками, в отличие от Microsoft.

Напомним, что компания Google больше не дает создавать новые аккаунты с использованием российского номера телефона. Официально компания не предупреждала об изменениях, однако так могут работать новые санкции США, ограничивающие предоставление IT-услуг России.

А 23 октября известный американский производитель видеокарт для компьютеров NVIDIA запретил пользователям из России и Белоруссии обновлять драйверы для видеокарт с официального сайта. Теперь для россиян остается только возможность делать это со сторонних сайтов.