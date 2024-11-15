Отруйні змії атакують росіян на островах, ті масово скасовують відпустки (відео)

Змії плавають і на дні, і на поверхні океану

На Філіппінах отруйні змії лякають росіян та змушують їх відмовлятись від відпусток. Останнім часом в океані частіше почали помічати одну з найотруйніших змій.

Як зазначають росЗМІ, кількість відмов від путівок через це значно зросла. Проте є й ті, хто все ж наважується на поїздку, але до океану близько не підходять.

"Це змія є однією з найотруйніших на планеті — від її укусу людина може померти. Вона зазвичай плаває на дні і закопується в пісок, тому можна випадково наступити на неї і отримати укус", — йдеться у повідомленні.

На відео, що публікують у мережі видно доволі прудку плямисту змію. Вона плаває як на поверхні, так і біля дна океану.

За словами людей, які відпочивали на Філіппінах, змія доволі часто випливає на поверхню і лякає туристів, дайверів. До того ж цей вид змій дуже прудкий і швидко рухається, а самці у період парування часто агресивно поводяться.

Налякані росіяни починають здавати квитки та скасовувати відпустки навіть, попри те, що їх попереджали під час їх купівлі про екзотичних та небезпечних тварин. Деякі люди все ж їдуть на відпочинок, але до океану близько не підходять, надаючи перевагу басейнам та номерам готелів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Києві помітили величезну змію.