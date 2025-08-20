Не пригадав назву країни? Трамп осоромився, поки вихвалявся зупинкою війни (відео)

Йдеться про затяжну війну, яка розпочалася ще в 1988 році

Під час одного зі своїх виступів Дональд Трамп вкотре став героєм курйозної ситуації. Президент США похвалився тим, що саме йому вдалося "завершити війну між Абербайджаном і Албанією", яка нібито тривала 34-35 років.

Насправді ж політик мав на увазі затяжний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Його слова цитує "Clash Report".

Заява Трампа швидко поширилася в соцмережах, адже переплутати Албанію з Вірменією у контексті одного з найтриваліших пострадянських збройних протистоянь – вельми показово.

Контекст

Йдеться про війну між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах, яка розпочалася ще в 1988 році. За різними оцінками, унаслідок бойових дій тоді загинули понад 30 000 людей. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, але перемир'я регулярно порушувалося.

Остання ескалація відбулася у вересні 2023 року, коли Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабаху та встановив повний контроль над регіоном. Це спричинило масштабний вихід понад 50 000 етнічних вірмен, які вимушено переселилися до Вірменії.

Нині Єреван і Баку продовжують складні переговори щодо остаточного врегулювання. Вірменія навіть запропонувала підписати пакт про ненапад у разі затягування мирного процесу та провести демаркацію кордону на основі радянських карт 1975 року. Азербайджан таку ідею відхилив, наголосивши, що тодішні документи не враховують історичних територій країни.

Які війни "зупиняв" Трамп

Ізраїль – Іран (2024): 12-денний конфлікт завершився після заяв Трампа про "припинення вогню", хоча формальної мирної угоди так і не було.

Індія – Пакистан: після кількох днів боїв у Кашмірі оголосили про "повне припинення вогню". Пакистан дякував президенту США, але Індія заперечила його роль.

Руанда – ДР Конго: у Вашингтоні підписали угоду про припинення бойових дій, але сутички тривають і дотепер.

Таїланд – Камбоджа: Трамп заявив, що домігся перемир'я після прикордонних боїв, пригрозивши санкціями.

Єгипет – Ефіопія: Трамп "обіцяв швидке вирішення" суперечки навколо дамби на Нілі, хоча домовленостей так і не було.

Сербія – Косово: Трамп заявив, що запобіг війні, пригрозивши економічним тиском, але фактично конфлікту у відкритій фазі тоді не існувало.

Раніше "Телеграф" писав про життя невизнаної "республіки Нагірний Карабах" упродовж понад трьох десятиліть її існування. Конфлікти довкола цього регіону точилися століттями.