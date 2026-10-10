"Так почалася Третя світова?" У мережі віруситься тренд із обпльованим "Трампом" (відео)

Люди активно коментують ситуацію, змодельовану нейромережею

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі завірусився ролик, створений штучним інтелектом, на якому глава Північної Кореї Кім Чен Ин плює на президента США Дональда Трампа водою з пляшки. Третій у цій компанії — глава Росії Володимир Путін.

Автор відео, користувач під ніком Hawkeye1812Z, вказав, що ролик створив "американський ШI". Ролик став своєрідною реакцією на рішення Трампа довірити ШІ-компаніям самим слідкувати за безпекою технологій.

This AI-generated video is taking the internet by storm, racking up tens of millions of views: — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2026

Проте ролик став дуже популярним. Його сприймають не у контексті американських розбірок щодо надійності штучного інтелекту, а безпосередньо. Відео набирає десятки мільйонів переглядів.

Також люди залишають під роликом чимало смішних коментарів. Наприклад, один з коментаторів питає, де глава Китаю Сі Цзіньпін, а інший жартує, що він тримав камеру.

Інший коментатор жартує, що через це США запроваджують санкції проти Північної Кореї. Також пишуть, що ролик ідеально передає, як світ насправді бачить президента Сполучених Штатів Америки.

Ось деякі з коментарів:

Де Сі? Він був оператором камери після того, як вони кинули монету

Виявляється, ось причина, чому США запроваджують санкції проти Північної Кореї

Це продуктивніше, ніж реальні саміти

Отже, ось так почалася Третя світова війна

Чудово бачити, що світ думає про Трампа … Зображення за допомогою штучного інтелекту створюють чітке уявлення про американського президента

Це може бути згенероване ШІ, але воно ідеально передає, як світ насправді бачить президента Америки

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Дональда Трампа підняли на сміх після нового відео за його участю. Увагу привернула дивна опуклість, яку багато хто сприйняв за підгузок.