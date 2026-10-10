Укр

"Так началась Третья мировая?" В сети вирусится тренд с оплеваным "Трампом" (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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ИИ-видео по Ким Чен Ина, Трампа и Путина внезапно стало популярным Новость обновлена 10 октября 2026, 12:54
ИИ-видео по Ким Чен Ина, Трампа и Путина внезапно стало популярным. Фото Коллаж "Телеграф"

Люди активно комментируют ситуацию, смоделированную нейросетью

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В сети завирусился ролик, созданный искусственным интеллектом, на котором глава Северной Кореи Ким Чен Ин плюет на президента США Дональда Трампа водой из бутылки. Третий в этой компании – глава России Владимир Путин.

Автор видео, пользователь под ником Hawkeye1812Z, указал, что ролик создал "американский ИИ". Ролик стал своеобразной реакцией на решение Трампа доверить ИИ-компаниям самим следить за безопасностью технологий.

Однако ролик стал очень популярен. Его воспринимают не в контексте американских разборок относительно надежности искусственного интеллекта, а напрямую. Видео набирает десятки миллионов просмотров.

Также люди оставляют под роликом немало смешных комментариев. К примеру, один из комментаторов спрашивает, где глава Китая Си Цзиньпин, а другой шутит, что он держал камеру.

Другой комментатор шутит, что из-за этого США вводят санкции против Северной Кореи. Также пишут, что ролик идеально передает, как мир действительно видит президента Соединенных Штатов Америки.

Вот некоторые из комментариев:

  • Где Си? Он был оператором камеры после того, как они бросили монету
  • Оказывается, вот причина, почему США вводят санкции против Северной Кореи
  • Это более продуктивно, чем реальные саммиты
  • Итак, вот так началась Третья мировая война
  • Прекрасно видеть, что мир думает о Трампе… Изображения с помощью искусственного интеллекта создают четкое представление об американском президенте
  • Это может быть сгенерировано ИИ, но оно идеально передает, как мир действительно видит президента Америки

Как рассказывал "Телеграф", недавно Дональда Трампа подняли на смех после нового видео с его участием. Внимание привлекла странная выпуклость, которую многие восприняли за подгузник.

Теги:
#США #Дональд Трамп #ИИ