"Так началась Третья мировая?" В сети вирусится тренд с оплеваным "Трампом" (видео)
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Люди активно комментируют ситуацию, смоделированную нейросетью
В сети завирусился ролик, созданный искусственным интеллектом, на котором глава Северной Кореи Ким Чен Ин плюет на президента США Дональда Трампа водой из бутылки. Третий в этой компании – глава России Владимир Путин.
Автор видео, пользователь под ником Hawkeye1812Z, указал, что ролик создал "американский ИИ". Ролик стал своеобразной реакцией на решение Трампа доверить ИИ-компаниям самим следить за безопасностью технологий.
This AI-generated video is taking the internet by storm, racking up tens of millions of views:— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2026
Однако ролик стал очень популярен. Его воспринимают не в контексте американских разборок относительно надежности искусственного интеллекта, а напрямую. Видео набирает десятки миллионов просмотров.
Также люди оставляют под роликом немало смешных комментариев. К примеру, один из комментаторов спрашивает, где глава Китая Си Цзиньпин, а другой шутит, что он держал камеру.
Другой комментатор шутит, что из-за этого США вводят санкции против Северной Кореи. Также пишут, что ролик идеально передает, как мир действительно видит президента Соединенных Штатов Америки.
Вот некоторые из комментариев:
- Где Си? Он был оператором камеры после того, как они бросили монету
- Оказывается, вот причина, почему США вводят санкции против Северной Кореи
- Это более продуктивно, чем реальные саммиты
- Итак, вот так началась Третья мировая война
- Прекрасно видеть, что мир думает о Трампе… Изображения с помощью искусственного интеллекта создают четкое представление об американском президенте
- Это может быть сгенерировано ИИ, но оно идеально передает, как мир действительно видит президента Америки
Как рассказывал "Телеграф", недавно Дональда Трампа подняли на смех после нового видео с его участием. Внимание привлекла странная выпуклость, которую многие восприняли за подгузник.