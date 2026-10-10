"Так началась Третья мировая?" В сети вирусится тренд с оплеваным "Трампом" (видео)

Люди активно комментируют ситуацию, смоделированную нейросетью

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В сети завирусился ролик, созданный искусственным интеллектом, на котором глава Северной Кореи Ким Чен Ин плюет на президента США Дональда Трампа водой из бутылки. Третий в этой компании – глава России Владимир Путин.

Автор видео, пользователь под ником Hawkeye1812Z, указал, что ролик создал "американский ИИ". Ролик стал своеобразной реакцией на решение Трампа доверить ИИ-компаниям самим следить за безопасностью технологий.

This AI-generated video is taking the internet by storm, racking up tens of millions of views: — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2026

Однако ролик стал очень популярен. Его воспринимают не в контексте американских разборок относительно надежности искусственного интеллекта, а напрямую. Видео набирает десятки миллионов просмотров.

Также люди оставляют под роликом немало смешных комментариев. К примеру, один из комментаторов спрашивает, где глава Китая Си Цзиньпин, а другой шутит, что он держал камеру.

Другой комментатор шутит, что из-за этого США вводят санкции против Северной Кореи. Также пишут, что ролик идеально передает, как мир действительно видит президента Соединенных Штатов Америки.

Вот некоторые из комментариев:

Где Си? Он был оператором камеры после того, как они бросили монету

Оказывается, вот причина, почему США вводят санкции против Северной Кореи

Это более продуктивно, чем реальные саммиты

Итак, вот так началась Третья мировая война

Прекрасно видеть, что мир думает о Трампе… Изображения с помощью искусственного интеллекта создают четкое представление об американском президенте

Это может быть сгенерировано ИИ, но оно идеально передает, как мир действительно видит президента Америки

Как рассказывал "Телеграф", недавно Дональда Трампа подняли на смех после нового видео с его участием. Внимание привлекла странная выпуклость, которую многие восприняли за подгузник.