У Росії затримано ще одного чиновника Міноборони: у чому його підозрюють, подробиці (фото)

Його курирував раніше затриманий заступник міністра

У Москві затримано 46-річного гендиректора Військово-будівельної компанії (ТСК) Міністерства оборони Росії Андрія Бєлкова. Це вже не перший випадок взяття під варту чиновників із цього відомства після звільнення з посади міністра Сергія Шойгу.

Про це повідомляють росЗМІ. Його підозрюють у зловживанні посадовими повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення (стаття 285.4 КК РФ).

Андрій Бєлков

Повідомляється, що через рік після запуску провідника робочі поскаржилися на невиплату їм заробітної плати. Компанія спростувала заяву і відзначила, що як генпідрядник в строк розраховувалася з усіма партнерами. Якщо чиновника визнають винним, то йому загрожує до 10 років колонії.

Додамо, що ТСК купірував затриманий раніше екс-замглави Μіноборони Τимур Іванов. Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 23 травня 2016 року. Курирував будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів Міноборони та військову іпотеку, відповідав за питання управління майном та розквартуванням військ, житлове та медичне забезпечення ЗС Росії.

Затримали Тимура Іванова за підозру отримання хабара в особливо великому розмірі, тобто від 1 мільйона рублів. Порушено кримінальну справу за ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу РФ. Максимальне покарання цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.