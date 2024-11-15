Ядовитые змеи атакуют россиян на островах, те массово отменяют отпуска (видео)

Змеи плавают и на дне, и на поверхности океана

На Филиппинах ядовитые змеи пугают россиян и заставляют отказываться от отпусков. В последнее время в океане чаще стали замечать одну из самых ядовитых змей.

Как отмечают росСМИ, количество отказов от путевок из-за этого значительно возросло. Однако есть и те, кто все же решаются на поездку, но к океану близко не подходят.

"Эта змея является одной из самых ядовитых на планете — от ее укуса человек может умереть. Она обычно плавает на дне и закапывается в песок, поэтому можно случайно наступить на нее и получить укус", — говорится в сообщении.

На видео, публикующих в сети видно довольно прыткую пятнистую змею. Она плавает как на поверхности, так и у дна океана.

По словам отдыхающих на Филиппинах людей, змея довольно часто выплывает на поверхность и пугает туристов, дайверов. К тому же этот вид змей очень быстрый и ловко двигается, а самцы в период спаривания часто агрессивно ведут себя.

Испуганные россияне начинают сдавать билеты и отменять отпуска даже, несмотря на то, что их предупреждали при покупке об экзотических и опасных животных. Некоторые люди все же едут на отдых, но к океану близко не подходят, предпочитая бассейны и номера отелей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киеве заметили огромную змею.