Ядовитые змеи атакуют россиян на островах, те массово отменяют отпуска (видео)
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Змеи плавают и на дне, и на поверхности океана
На Филиппинах ядовитые змеи пугают россиян и заставляют отказываться от отпусков. В последнее время в океане чаще стали замечать одну из самых ядовитых змей.
Как отмечают росСМИ, количество отказов от путевок из-за этого значительно возросло. Однако есть и те, кто все же решаются на поездку, но к океану близко не подходят.
"Эта змея является одной из самых ядовитых на планете — от ее укуса человек может умереть. Она обычно плавает на дне и закапывается в песок, поэтому можно случайно наступить на нее и получить укус", — говорится в сообщении.
На видео, публикующих в сети видно довольно прыткую пятнистую змею. Она плавает как на поверхности, так и у дна океана.
По словам отдыхающих на Филиппинах людей, змея довольно часто выплывает на поверхность и пугает туристов, дайверов. К тому же этот вид змей очень быстрый и ловко двигается, а самцы в период спаривания часто агрессивно ведут себя.
Испуганные россияне начинают сдавать билеты и отменять отпуска даже, несмотря на то, что их предупреждали при покупке об экзотических и опасных животных. Некоторые люди все же едут на отдых, но к океану близко не подходят, предпочитая бассейны и номера отелей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киеве заметили огромную змею.