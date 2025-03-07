Мама Горбачова була дуже забобонною жінкою

Єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, онуки якого фінансово підтримують Україну, мав відмінну особливість — родиму пляму на лобі. Спочатку її надійно приховувало волосся, але коли радянський лідер почав лисіти, вона стала помітною та привертала увагу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як мати Михайла Горбачова пояснювала появу в нього родимої плями та як президента СРСР прозвали в народі. Ми довідалися деякі дивні факти.

Родима пляма Горбачова — як вона з’явилася

Родима пляма єдиного президента СРСР Михайла Горбачова додавала йому впізнаваності у всьому світі, хоч і викликала у багатьох глузування. Одні вважали це "Божим знаком", а інші — "міткою диявола".

Михайло Горбачов спочатку приховував родиму пляму

Але в матері радянського лідера було своє пояснення щодо появи родимої плями у свого первістка. Марія Пантеліївна Горбачова вважала себе винною за таку "особливість" зовнішності сина.

Варто зазначити, що Марія Горбачова (дівоче прізвище — Гопкало) народилася 1911 року у простій селянській родині. Вона була неписьменною, але щирою вірянкою, тому таємно хрестила первістка у церкві. Але селяни, нехай і прийняли християнство, вірили у різні забобони та прикмети. Марія Горбачова була однією з них.

Мати радянського лідера розповіла, що коли носила Горбачова під серцем, сталася велика пожежа. Вона дуже злякалася і схопилася за голову, таким чином "позначивши" свого сина. Її слова наведені у книзі Миколи Зеньковича "Найтаємніші родичі".

Мати Горбачова вважає, що це вона "позначила" сина

Річ у тому, що в ті часи були забобони, що вагітній жінці не можна дивитися на пожежу, інакше вона може злякатися і схопитися за якесь місце на своєму тілі. А на цьому місці неодмінно (згідно з забобонами) у дитини з’явиться червона родима пляма.

Як Михайла Горбачова прозвали у народі

Попри те, що позицією радянської влади щодо релігії був атеїзм, а забобони розглядали в ключі неосвіченості, багато хто в них продовжував вірити. Тому до людей із родимими плямами ставилися з якоюсь зневагою.

Михайла Горбачова у народі називали "мічений"

Спочатку завдяки волоссю Горбачову вдавалося надійно приховувати родиму пляму, а на офіційних фотографіях її намагалися ретушувати. Але президент почав лисіти, і приховувати родиму пляму стало складно.

У результаті в народі його прозвали "Мішка мічений". Багато хто почав використовувати родиму пляму Горбачова для образливих випадів на його адресу. Наприклад, газета Stringer на лобі президента зобразила контури Північної та Південної Америки, назвавши статтю "Плями на біографії".

Родима пляма Михайла Горбачова

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Михайла Горбачова. Він підтримував анексію Криму та закликав Росію та Україну до переговорів.