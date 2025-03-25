У російській Махачкалі пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)
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Внаслідок подій є постраждалі
У столиці Дагестану місті Махачкала стався вибух у багатоповерховому будинку. Внаслідок пригоди є як мінімум двоє постраждалих, а будівля та припарковані поряд автомобілі отримали сильні пошкодження. Вже незабаром у цьому місті пролунав ще один вибух.
Інформація про це з’явилася у мережі 25 березня. Паблік Mash Gor пише, що місцеві жителі розповіли, що почули гучний звук рано вранці. Після цього в одній із квартир почалася пожежа.
Попередня причина того, що сталося, — вибух побутового газу.
Як зазначили в Telegram-каналі SHOT, будинок нібито не введено в експлуатацію, і в ньому ніхто не повинен був жити. Попри це, люди активно заселялися в нові багатоповерхівки в районі Редукторного парку і неподалік від узбережжя Каспійського моря.
Паблік також пише, що внаслідок події постраждали двоє людей.
"Господиня квартири зараз перебуває у важкому стані, за її життя борються лікарі. Пошкоджено десятки квартир та близько 20 автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Другий вибух у Махачкалі
За даними росЗМІ, другий вибух за день стався в салоні стільникового зв’язку. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. На місце спрямовані поліція та екстрені служби.
Подробиці встановлюються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Краснодарському краї Росії чули повторний вибух на нафтобазі. Він стався через розгерметизацію резервуара під час гасіння.