У російській Махачкалі пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)

Внаслідок подій є постраждалі

У столиці Дагестану місті Махачкала стався вибух у багатоповерховому будинку. Внаслідок пригоди є як мінімум двоє постраждалих, а будівля та припарковані поряд автомобілі отримали сильні пошкодження. Вже незабаром у цьому місті пролунав ще один вибух.

Інформація про це з’явилася у мережі 25 березня. Паблік Mash Gor пише, що місцеві жителі розповіли, що почули гучний звук рано вранці. Після цього в одній із квартир почалася пожежа.

Попередня причина того, що сталося, — вибух побутового газу.

Як зазначили в Telegram-каналі SHOT, будинок нібито не введено в експлуатацію, і в ньому ніхто не повинен був жити. Попри це, люди активно заселялися в нові багатоповерхівки в районі Редукторного парку і неподалік від узбережжя Каспійського моря.

Де знаходиться Махачкала на карті

Паблік також пише, що внаслідок події постраждали двоє людей.

"Господиня квартири зараз перебуває у важкому стані, за її життя борються лікарі. Пошкоджено десятки квартир та близько 20 автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Другий вибух у Махачкалі

За даними росЗМІ, другий вибух за день стався в салоні стільникового зв’язку. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. На місце спрямовані поліція та екстрені служби.

Подробиці встановлюються.

Відстань між будинком, де стався вибух, та салоном стільникового зв’язку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Краснодарському краї Росії чули повторний вибух на нафтобазі. Він стався через розгерметизацію резервуара під час гасіння.