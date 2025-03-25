В российской Махачкале прогремела серия мощных взрывов (фото, видео)

В результате происшествий есть пострадавшие

В столице Дагестана городе Махачкала произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия есть как минимум двое пострадавших, а здание и припаркованные рядом автомобили получили сильные повреждения. Уже в скоро в этом городе прогремел еще один взрыв.

Информация об этом появилась в сети 25 марта. Паблик Mash Gor пишет, что местные жители рассказали, что услышали громкий звук ранним утром. После этого в одной из квартир начался пожар.

Предварительная причина случившегося — взрыв бытового газа.

Как отметили в Telegram-канале SHOT, дом якобы не был введён в эксплуатацию, и в нём никто не должен был жить. Несмотря на это, люди активно заселялись в новые многоэтажки в районе парка Редукторный и неподалёку от побережья Каспийского моря.

Где находится Махачкала на карте

Паблик также пишет, что в результате происшествия пострадали два человека.

"Хозяйка квартиры сейчас находится в тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи. Повреждены десятки квартир и около 20 автомобилей", — говорится в сообщении.

Второй взрыв в Махачкале

По данным росСМИ второй взрыв за день случился в салоне сотовой связи. По предварительной информации, пострадали два человека. На место направлены полиция и экстренные службы.

Подробности устанавливаются.

Расстояние между домом, где произошел взрыв, и салоном сотовой связи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Краснодарском крае России слышали повторный взрыв на нефтебазе. Он произошел из-за разгерметизации горящего резервуара во время тушения.