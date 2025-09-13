Одна з найбагатших жінок Росії: що відомо про дружину "гаманця Путіна" Ковальчука

Дружина Ковальчука веде закритий спосіб життя

Російський мільярдер Юрій Ковальчук, якого називають "гаманцем" президента Володимира Путіна, перебуває у шлюбі. Його дружину звати Тетяна і вона уникає публічного життя, хоча з 2019 року входить до рейтингу найбагатших жінок Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Тетяну Ковальчук. Як виявилось, у відкритому доступі немає її фотографій.

Тетяна Ковальчук — що відомо про дружину близького друга Путіна

Мільярдер Юрій Ковальчук, який вважається другою за впливовістю людиною в Росії, не поширюється про особисте життя. Про його дружину Тетяну відомо мало.

Юрій Ковальчук не розповідає про особисте життя

У відкритому доступі немає інформації, де народилася та навчалася жінка, але відомо, що за освітою вона філолог.

Влітку 2020 року разом із Юрієм вона заснувала у Санкт-Петербурзі асоціацію "Підтримка регіонального економічного середовища". Ця організація допомагає консультувати з питань бізнесу та управління. Подружжя також є засновниками "Фонду підтримки вивчення історії блокади Ленінграда" та некомерційного партнерства "Підтримка підприємницьких ініціатив".

Юрій Ковальчук разом із дружиною став акціонером банку "Росія"

Разом із чоловіком Тетяна володіє майже половиною компанії "Великий дім 9", яка контролює близько третини найбільшого російського страховика — "Согаз". У 2023 році активи "Согазу" склали 1,37 трлн рублів (16,4 млрд доларів), капітал — 422 млрд (понад 5 млрд доларів), прибуток — майже 47 млрд (561 млн доларів). За даними, на кінець 2021 року подружжя також було акціонерами банку "Росія".

Дружина Юрія Ковальчука має пакет акцій страхової компанії "Согаз"

У 2019 році Тетяна Ковальчук вперше потрапила до рейтингу Forbes, посівши третє місце серед "25 найбагатших жінок Росії". Її статки оцінили у 600 млн доларів. У 2021 році дружина "гаманця" Путіна з тією ж сумою опинилася на 8-му місці, а у 2024 році опустилася на 15 місце, зберігши колишній капітал.

У березні 2022 року проти Тетяни Ковальчук було запроваджено санкції з боку Великобританії. А у грудні того ж року вона потрапила під обмеження Європейського союзу в рамках дев’ятого пакета антиросійських санкцій.

У шлюбі з Юрієм у них народився син Борис Ковальчук, який із 2024 року є головою Рахункової палати РФ. З початку війни, розпочатої Росією проти України, Борис перебуває під персональними санкціями 34 країн.

Син Юрія Ковальчука

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина алкоголіка Медведєва. Разом із Путіним вона хрестила дочку Медведчука.