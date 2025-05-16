Олімпіада-2028: глядачів планують перевозити повітряним таксі

Перельоти будуть займати 10-20 хвилин

Організатори літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі оголосили про партнерство з компанією Archer Aviation для впровадження сервісу повітряних таксі під час змагань. Це має допомогти глядачам уникнути відомих заторів міста, забезпечивши швидке пересування між олімпійськими об'єктами.

Про це пише видання BBC. Зазначається, що Archer Aviation планує використовувати флот електричних літальних апаратів вертикального зльоту та посадки (eVTOL) під назвою Midnight.

Кожен такий апарат вміщує до чотирьох пасажирів і здійснює польоти тривалістю 10–20 хвилин. Замовлення послуг буде можливе через мобільний додаток, аналогічно до Uber.

Наразі ці повітряні таксі ще не отримали сертифікацію Федерального управління цивільної авіації США (FAA), але компанія сподівається отримати її до початку Ігор. Щодо вартості поїздок ще неясно, однак раніше говорили, що ціни планують встановити на рівні преміум-сервісів таксі.

Archer Aviation, яку підтримують Boeing та United Airlines, зазначає, що їхні апарати будуть тихішими та екологічнішими за традиційні гелікоптери. Організатори LA28 вважають, що впровадження повітряних таксі стане інноваційною спадщиною Ігор та змінить майбутнє міського транспорту.

"Ми прагнемо змінити підхід до пересування в Лос-Анджелесі та створити транспортну спадщину, яка визначатиме майбутнє всієї Америки. Олімпійські ігри — ідеальний момент для цього", — зазначив представник Archer Aviation Адам Голдштейн.

Archer Midnight. Фото Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про протести в Лос-Анджелесі. Люди виходили на вулиці з українськими прапорами та гучними гаслами.