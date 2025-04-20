Поздравления с Пасхой 2025: искренние слова для родных и близких

Присылайте краткие поздравления с праздником близким

В воскресенье, 20 апреля, в Украине отмечают большой религиозный праздник – Пасху. В этот день верующие идут в храм освящать пасхальные корзины и проводят время с родными. Также обязательной традицией является поздравление близких и друзей с праздником.

В день Воскресения Христова христиане идут в храм на праздничную службу. После этого они поздравляют друг друга со словами: "Христос Воскрес" — "Воистину Воскрес". В этот день верующие собираются за столом и угощаются пасками, колбасой, яйцами и другими блюдами, которые готовят к празднику.

"Телеграф" собрал тематические поздравления с Воскресением Христовым, которыми вы можете поздравить родных, близких, друзей и знакомых. Отправляйте их в Viber, СМС и просто в мессенджерах.

Короткие поздравления с Пасхой 2025

Поздравляю со Светлой Пасхой! Пусть на этот раз Воскресение Христово принесет такой долгожданный мир на нашу родную землю и поможет собраться дома за большим праздничным столом всем украинским семьям!

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Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой! Пусть свет Воскресения Христова окутает вашу семью теплом и любовью. Уюта вам и вашему дому, мирного неба над головой, радостного детского смеха и миллионов счастливых моментов, которые будут греть душу годами!

Поздравляю с праздником Пасхи!Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам!

Христос Воскрес

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и покой, над головой будет мирное небо, а рядом – любимые и веселые родные и друзья.

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом победы добра над злом и наполнит ваши сердца любовью и надеждой на лучшее будущее.

Поздравляю вас с самым светлым праздником Пасхи! Пусть в вашем доме всегда царят вера, надежда, любовь и согласие. Желаю, чтобы ваша жизнь была чиста, как пасхальная вода, и счастлива, как пасхальный день!

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Поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия. Христос Воскрес!

С Воскресением Христовым

В день светлого Воскресения Христового хочу пожелать тебе всего лучшего: величайшего счастья, крепкого здоровья, страстной любви и невероятного успеха. Пусть в семье царят мир, согласие и благополучие! Христос Воскрес!

Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи. Желаем мирного неба над головой и согласия в семье. Христос Воскрес!

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Вкусной паски и колбаски! Поздравляем вашу семью с Пасхой, желаем счастья и крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть ваши дни проходят солнечно, а проблемы не портят душевную погоду. Христос Воскрес!

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Ранее "Телеграф" рассказывал, когда состоятся богослужения у православных, католиков и протестантов. Узнайте, где и когда можно освятить паску.