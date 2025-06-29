Зі святом Петра і Павла! Красиві привітання у СМС для найближчих

Цього дня вшановують відомих святих

У неділю, 29 червня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни відзначають День Петра і Павла. Вони є одними із найважливіших святих, які зробили великий внесок у розвиток християнства. Тож не забудьте привітати рідних і близьких з важливим святом.

Петро — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він був рибалкою і першим, хто визнав Спасителя. Після смерті Ісуса Петро очолив християнську спільноту. Під час гоніння християн його розіп'яли.

Павло певний час займався переслідуванням вірян. Утім, він осліп, коли почув голос Ісуса Христа. Чоловік розкаявся у своїх гріхах і прийняв християнство. Павло активно поширював віру у Спасителя та залишив 13 послань різним храмам. Його обезголовили за віру в Христа.

"Телеграф" підготував привітання у СМС з Днем Петра і Павла, щоб ви могли надіслати рідним, близьким і друзям. Це гарний спосіб нагадати про свято та проявити свою увагу до важливих вам людей.

Привітання у СМС зі святом Петра і Павла

Миру в оселі, віри в серці й благословення згори – з Днем святих Петра і Павла!

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Зі святом славних апостолів Петра і Павла! Хай ваше життя буде наповнене світлом віри, добром і любов’ю.

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Вітаю з Днем апостолів! Нехай Бог благословить!

Картинка з Днем Петра і Павла

Вітаю зі святом Петра і Павла! Нехай віра буде сильною, серце – спокійним, а душа – світлою.

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У День апостолів Петра й Павла щиро бажаю вам сили духу і ясності думок. Хай приклад їхнього життя надихає вас на праведні вчинки.

Щастя, здоров'я та Божої благодаті! Зі святом Петра і Павла! Нехай свята опіка буде з вами!

Картинка з Днем Петра і Павла

Вітаю з Днем Петра і Павла — днем мужності духу й істинної віри. Бажаю, щоб у вашому житті завжди знаходилось місце для світла, любові й добра.

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Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаю міцного здоров'я, щастя й добробуту.

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Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди та щастя.

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