Cвято Прокла та Іларія: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, що не можна робити у цей день
У суботу, 12 липня, за новим стилем, віряни згадують мучеників Прокла та Іларія. До введення новоюліанського календаря свято припадало на 2 тижні пізніше — 25 липня.
Прокл та Іларій жили у часи правління імператора Траяна, який переслідував християн. Одного разу Прокла спіймали й змушували відмовитися від своєї віри, але він був непохитним. Чоловік передбачав, що скоро всі повірять у Спасителя. Це ще більше розгнівало правителя і він наказав прив'язати та розстріляти його.
Дорогою до місця страти їм зустрівся Іларій. Чоловік назвав себе християнином, тож його також забрали із собою. Прокла вбили, і така ж доля через певний час чекала й Іларія.
Традиції та прикмети 12 липня
У цей день віряни йдуть до храму та моляться до мучеників Прокла та Іларія. Вони просять здоров'я та миру в Україні. У народі цього дня сушили сіно, аби воно не згнило.
- Сухий і теплий день — до хорошої погоди восени.
- Почули дзижчання бджіл — скоро настане спека.
- Якщо у цей день є гроза — можуть бути опади найближчим часом.
Що не можна робити 12 липня
- У цей день не варто важко працювати, бо можна привернути проблеми.
- Не варто конфліктувати і звинувачувати інших у чомусь, бо негативні ситуації можуть потім повторюватися.
- Не можна відмовляти у допомозі, бо зовсім скоро можете самі її потребувати.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще садити овочі і фрукти у липні 2025 року. Зібрали для вас найсприятливіші дні.