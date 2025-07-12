Праздник Прокла и Иллария: почему сегодня нельзя отказывать в помощи

Узнайте, что нельзя делать в этот день

В субботу, 12 июля, по новому стилю верующие вспоминают мучеников Прокла и Иллария. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 2 недели позже — 25 июля.

Прокл и Илларий жили во времена правления императора Траяна, преследовавшего христиан. Однажды Прокла поймали и заставляли отказаться от своей веры, но он был непреклонен. Мужчина предполагал, что скоро все поверят в Спасителя. Это еще больше разгневало правителя и он приказал привязать и расстрелять его.

По дороге к месту казни им встретился Илларий. Мужчина назвал себя христианином, поэтому его тоже забрали с собой. Прокла убили, и такая же судьба спустя некоторое время ожидала и Иллария.

Традиции и приметы 12 июля

В этот день верующие идут в храм и молятся мученикам Прокла и Иллария. Они просят здоровья и мира в Украине. В народе в этот день сушили сено, чтобы оно не сгнило.

Сухой и теплый день – к хорошей погоде осенью.

Услышали жужжание пчел — скоро наступит жара.

Если в этот день гроза — могут быть осадки в ближайшее время.

Что нельзя делать 12 июля

В этот день не стоит тяжело работать, потому что можно привлечь проблемы.

Не стоит конфликтовать и винить других в чем-то, потому что негативные ситуации могут потом повторяться.

Нельзя отказывать в помощи, потому что совсем скоро можете сами в ней нуждаться.

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