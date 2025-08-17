Не поливайте так огірки! Через один неправильний крок ваші плоди виростуть гіркими

Причиною гіркоти огірків стає скупчення кукурбітацину

Огірки порадують вас щедрим і смачним урожаєм, якщо за ними правильно доглядати. І справа не тільки у добривах, велике значення має і правильний полив, від якого безпосередньо залежить якість плодів.

Один неправильний крок може зіпсувати ваш урожай. Більш детально розповіли у матеріалі Actualno.

Чому гірчать огірки

Багато городників стикаються з тим, що врожай огірків виявляється гірким, навіть якщо рослини виглядають здоровими. Головна причина – неправильний полив. Коли ґрунт пересихає, огірки сприймають посуху як сильний стрес і починають виробляти гіркі речовини – кукурбітацини.

Щоб плоди залишалися солодкими та хрусткими, важливо забезпечити їм постійну та рівномірну вологість ґрунту. Мова не про частоту поливів, а про те, щоб вода доходила до всіх коренів, приблизно на 15-20 см у глибину. Поверхневе зволоження не врятує ситуацію, навпаки може лише нашкодити. Перевірити вологість ґрунту ви можете простим лайфхаком — застроміть палець у землю на 5-7 сантиметрів і якщо земля розсипається, тоді потрібно здійснити полив рослин.

Чому огірки виростають гіркими

Найкращий час для поливу – ранній ранок. Волога встигне вбратися, а листя висохне до спеки, що захистить рослини від стресів. Воду краще використовувати теплу, прогріту на сонці.

Після поливу обов’язково замульчуйте ґрунт. У вигляді мульчі можна використовувати скошену траву, солому чи компост, оскільки вони добре утримують вологу.

