Рус

Не поливайте так огірки! Через один неправильний крок ваші плоди виростуть гіркими

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чому огірки виростають гіркими Новина оновлена 17 серпня 2025, 08:17
Чому огірки виростають гіркими. Фото freepik/Телеграф

Причиною гіркоти огірків стає скупчення кукурбітацину

Огірки порадують вас щедрим і смачним урожаєм, якщо за ними правильно доглядати. І справа не тільки у добривах, велике значення має і правильний полив, від якого безпосередньо залежить якість плодів.

Один неправильний крок може зіпсувати ваш урожай. Більш детально розповіли у матеріалі Actualno.

Чому гірчать огірки

Багато городників стикаються з тим, що врожай огірків виявляється гірким, навіть якщо рослини виглядають здоровими. Головна причина – неправильний полив. Коли ґрунт пересихає, огірки сприймають посуху як сильний стрес і починають виробляти гіркі речовини – кукурбітацини.

Щоб плоди залишалися солодкими та хрусткими, важливо забезпечити їм постійну та рівномірну вологість ґрунту. Мова не про частоту поливів, а про те, щоб вода доходила до всіх коренів, приблизно на 15-20 см у глибину. Поверхневе зволоження не врятує ситуацію, навпаки може лише нашкодити. Перевірити вологість ґрунту ви можете простим лайфхаком — застроміть палець у землю на 5-7 сантиметрів і якщо земля розсипається, тоді потрібно здійснити полив рослин.

Чому огірки виростають гіркими
Чому огірки виростають гіркими

Найкращий час для поливу – ранній ранок. Волога встигне вбратися, а листя висохне до спеки, що захистить рослини від стресів. Воду краще використовувати теплу, прогріту на сонці.

Після поливу обов’язково замульчуйте ґрунт. У вигляді мульчі можна використовувати скошену траву, солому чи компост, оскільки вони добре утримують вологу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як недорого удобрити болгарський перець у серпні. Щоб був солодкий і швидше дозрівав.

Теги:
#Урожай #Огірки #Гіркота #Полив