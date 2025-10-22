Рус

Тільки так тюльпани переживуть зиму: коли і як садити цибулини, щоб навесні зібрати великий букет

Катерина Любимова
Як садити тюльпани восени
До настання стійких холодів у вас є ще час, щоб підготувати сад до весни й висадити квіти, які першими розпустяться після зими. Саме в жовтні-листопаді садять тюльпани й при правильній посадці вони потішать вас пишним цвітінням.

У Tik-Tok українка поділилася відео, в якому розповіла, що потрібно зробити, щоби тюльпани навесні порадували гарним букетом. Є кілька нюансів, на які слід звернути увагу.

Як і коли правильно садити тюльпани восени

Тюльпани – одні з перших квітів, які розцвітають навесні, наповнюючи сад яскравими фарбами після довгої зими. Однак, щоб вони порадували вас пишним цвітінням, про посадку потрібно подбати восени.

Найкращим часом для посадки тюльпанів є жовтень чи початок листопада, залежно від регіону. Головне правило — встигнути за 3-4 тижні до настання стійких морозів. Важливо враховувати й температуру ґрунту, вона має бути в межах 8–10 градусів. Якщо посадити раніше, то цибулини можуть піти в зріст і не пережити холоду, а якщо пізніше, то не встигнуть укоренитися.

Посадка тюльпанів восени

Вибирайте щільні, здорові цибулини без гнилі та ушкоджень. Тюльпани висаджують на глибину, що дорівнює трьом висотам самої цибулини. Наприклад, якщо у вас цибулина 5 см, висаджувати її потрібно на глибині приблизно 15 см.

Для посадки можна використовувати спеціальні ящики, але підійде і бюджетний варіант — звичайний ящик для овочів.

На дно лунки варто додати пісок для дренажу, щоб не було застою води, і трохи мінерального добрива, наприклад "Yara Mila" (7-20-28), присипавши його знову шаром піску, щоб цибулини не торкалися добрива. Потім розмістіть цибулини в ящику або лунці, щільно притискаючи їх до землі.

Ще перед посадкою цибулини слід обробити розчином для захисту від грибкових захворювань, наприклад, препаратом "Максим". Після цього дайте їм просохнути, а потім засипте піском та родючим субстратом.

