Только так тюльпаны переживут зиму: когда и как сажать луковицы, чтобы весной собрать большой букет

Луковицы для посадки выбирайте красивые и качественные

До наступления устойчивых холодов у вас еще есть время, чтобы подготовить сад к весне и высадить цветы, которые первыми распустятся после зимы. Именно в октябре-ноябре сажают тюльпаны и при правильной посадке они порадуют вас пышным цветением.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором рассказала, что нужно сделать, чтобы тюльпаны весной порадовали красивым букетом. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Как и когда правильно сажать тюльпаны осенью

Тюльпаны — одни из первых цветов, которые расцветают весной, наполняя сад яркими красками после долгой зимы. Однако, чтобы они порадовали вас пышным цветением, о посадке нужно позаботиться осенью.

Самым оптимальным временем для посадки тюльпанов является октябрь или начало ноября, в зависимости от региона. Главное правило — успеть за 3–4 недели до наступления устойчивых морозов. Важно учитывать и температуру грунту, она должна быть в пределах 8–10 градусов. Если посадить раньше, то луковицы могут пойти в рост и не пережить холод, а если позже, тогда не успеют укорениться.

Посадка тюльпанов осенью

Выбирайте плотные, здоровые луковицы без гнили и повреждений. Тюльпаны высаживают на глубину, равную трем высотам самой луковицы. Например, если у вас луковица 5 см, то высаживать ее нужно на глубине примерно 15 см.

Для посадки можно использовать специальные ящики для луковичных цветов. Если готового ящика нет, подойдет и бюджетный вариант — обычный ящик для овощей.

На дно лунки стоит добавить песок для дренажа, чтобы не было застоя воды, и немного минерального удобрения, например, "Yara Mila" (7-20-28), присыпав его снова слоем песка, чтобы луковицы не соприкасались с удобрением. Затем разместите луковицы в ящике или лунке, плотно прижимая их к земле.

Еще перед посадкой луковицы нужно обработать раствором для защиты от грибковых заболеваний, например, препаратом "Максим". После этого дайте им просохнуть, а затем засыпьте песком и плодородным субстратом.

