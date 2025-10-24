Можете віддати комусь удачу: що не можна робити 24 жовтня
Сьогодні не можна приймати частування від чужих людей
Сьогодні, 24 жовтня, за новоюліанським церковним календарем, віряни вшановують святого мученика Арету. Раніше це відбувалося 6 листопада.
Арет народився у V столітті у Саудівській Аравії. Він керував християнською громадою єменського міста Негран. Після початку війни з королівством Аксум цар наказав вийти всьому війську з Неграна. Воїни дізналися, що за його наказом у Хім’ярі вбивають християн і повернулися. Цар вважав, що військові чинять йому протест і взяв місто в облогу.
Невдовзі Арет постав перед королем. Він не зрадив Ісуса Христа та не відмовився від віри. Арет загинув мученицькою смертю.
Традиції та прикмети 24 жовтня
У цей день віряни моляться до Арети про мир в Україні, зцілення від хвороб, очищення душі. У народі у цей день готувалися до зими, прали одяг і прибирали у помешканні.
- Побачили ворон на дереві — погода ставатиме гіршою.
- Ясна ніч — очікуйте на морози.
- Зранку туман — день буде теплим.
Що не можна робити 24 жовтня
- У цей день не можна позичати одяг. Таким чином можна віддати комусь удачу.
- Не варто відправлятися у далеку дорогу, оскільки поїздка може бути невдалою.
- Краще не брати їжу від людей, яким ви не довіряєте.
