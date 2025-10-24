Рус

Можете віддати комусь удачу: що не можна робити 24 жовтня

Що не можна робити 24 жовтня
Що не можна робити 24 жовтня. Фото freepik.com

Сьогодні не можна приймати частування від чужих людей

Сьогодні, 24 жовтня, за новоюліанським церковним календарем, віряни вшановують святого мученика Арету. Раніше це відбувалося 6 листопада.

Арет народився у V столітті у Саудівській Аравії. Він керував християнською громадою єменського міста Негран. Після початку війни з королівством Аксум цар наказав вийти всьому війську з Неграна. Воїни дізналися, що за його наказом у Хім’ярі вбивають християн і повернулися. Цар вважав, що військові чинять йому протест і взяв місто в облогу.

Мученик Арета
Мученик Арета, зображення: ktds.edu.ua

Невдовзі Арет постав перед королем. Він не зрадив Ісуса Христа та не відмовився від віри. Арет загинув мученицькою смертю.

Традиції та прикмети 24 жовтня

У цей день віряни моляться до Арети про мир в Україні, зцілення від хвороб, очищення душі. У народі у цей день готувалися до зими, прали одяг і прибирали у помешканні.

  • Побачили ворон на дереві — погода ставатиме гіршою.
  • Ясна ніч — очікуйте на морози.
  • Зранку туман — день буде теплим.

Що не можна робити 24 жовтня

  • У цей день не можна позичати одяг. Таким чином можна віддати комусь удачу.
  • Не варто відправлятися у далеку дорогу, оскільки поїздка може бути невдалою.
  • Краще не брати їжу від людей, яким ви не довіряєте.

