Можете віддати комусь удачу: що не можна робити 24 жовтня

Сьогодні не можна приймати частування від чужих людей

Сьогодні, 24 жовтня, за новоюліанським церковним календарем, віряни вшановують святого мученика Арету. Раніше це відбувалося 6 листопада.

Арет народився у V столітті у Саудівській Аравії. Він керував християнською громадою єменського міста Негран. Після початку війни з королівством Аксум цар наказав вийти всьому війську з Неграна. Воїни дізналися, що за його наказом у Хім’ярі вбивають християн і повернулися. Цар вважав, що військові чинять йому протест і взяв місто в облогу.

Мученик Арета, зображення: ktds.edu.ua

Невдовзі Арет постав перед королем. Він не зрадив Ісуса Христа та не відмовився від віри. Арет загинув мученицькою смертю.

Традиції та прикмети 24 жовтня

У цей день віряни моляться до Арети про мир в Україні, зцілення від хвороб, очищення душі. У народі у цей день готувалися до зими, прали одяг і прибирали у помешканні.

Побачили ворон на дереві — погода ставатиме гіршою.

Ясна ніч — очікуйте на морози.

Зранку туман — день буде теплим.

Що не можна робити 24 жовтня

У цей день не можна позичати одяг. Таким чином можна віддати комусь удачу.

Таким чином можна віддати комусь удачу. Не варто відправлятися у далеку дорогу, оскільки поїздка може бути невдалою.

Краще не брати їжу від людей, яким ви не довіряєте.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначають День батька в Україні. Зібрали святкові числа.