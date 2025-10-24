Можете отдать кому-то удачу: что нельзя делать 24 октября

Сегодня нельзя принимать угощения от чужих людей

Сегодня, 24 октября, по новоюлианскому церковному календарю, верующие чествуют святого мученика Арету. Ранее это происходило 6 ноября.

Арет родился в V веке в Саудовской Аравии. Он руководил христианской общиной йеменского города Негран. После начала войны с королевством Аксум царь приказал выйти всему войску из Неграна. Воины узнали, что по его приказу в Химяре убивают христиан и вернулись. Царь считал, что военные совершают ему протест и окружил город.

Мученик Арета, изображение: ktds.edu.ua

Вскоре Арет предстал перед королем. Он не предал Иисуса Христа и не отказался от веры. Арет погиб мученической смертью.

Традиции и приметы 24 октября

В этот день верующие молятся Арете о мире в Украине, исцелении от болезней, очищении души. В народе в этот день готовились к зиме, стирали одежду и убирали в доме.

Увидели ворону на дереве — погода станет хуже.

Ясная ночь — ждите морозов.

Утром туман – день будет теплым.

Что нельзя делать 24 октября

В этот день нельзя одалживать одежду. Таким образом можно отдать кому-то удачу.

Не стоит отправляться в дальний путь, поскольку поездка может быть неудачной.

Лучше не брать еду от людей, которым вы не доверяете.

