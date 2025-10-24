Укр

Можете отдать кому-то удачу: что нельзя делать 24 октября

Виктория Козар
Что нельзя делать 24 октября
Что нельзя делать 24 октября. Фото freepik.com

Сегодня нельзя принимать угощения от чужих людей

Сегодня, 24 октября, по новоюлианскому церковному календарю, верующие чествуют святого мученика Арету. Ранее это происходило 6 ноября.

Арет родился в V веке в Саудовской Аравии. Он руководил христианской общиной йеменского города Негран. После начала войны с королевством Аксум царь приказал выйти всему войску из Неграна. Воины узнали, что по его приказу в Химяре убивают христиан и вернулись. Царь считал, что военные совершают ему протест и окружил город.

Мученик Арета
Мученик Арета, изображение: ktds.edu.ua

Вскоре Арет предстал перед королем. Он не предал Иисуса Христа и не отказался от веры. Арет погиб мученической смертью.

Традиции и приметы 24 октября

В этот день верующие молятся Арете о мире в Украине, исцелении от болезней, очищении души. В народе в этот день готовились к зиме, стирали одежду и убирали в доме.

  • Увидели ворону на дереве — погода станет хуже.
  • Ясная ночь — ждите морозов.
  • Утром туман – день будет теплым.

Что нельзя делать 24 октября

  • В этот день нельзя одалживать одежду. Таким образом можно отдать кому-то удачу.
  • Не стоит отправляться в дальний путь, поскольку поездка может быть неудачной.
  • Лучше не брать еду от людей, которым вы не доверяете.

