Шольц рассказал, что на самом деле привез в серебристом чемодане (видео)

Люди не могут перестать думать о чемодане Олафа Шольца

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом, а пользователи сети обратили внимание на большой чемодан, с которым политик не расставался ни на минуту.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он рассказал о содержимом культового немецкого чемодана, который не выпускал из рук.

На вопрос журналистки канцлер ответил ироничным вопросом "Насколько детально вы хотите это знать?", однако затем подробно рассказал, что привез с собой в Киев.

"В целом такие вещи, которые берут в дорогу. То, во что нужно переодеваться. Ну то, что нужно…", – сказал он.

Пользователи сети размышляли, что там может быть, ведь действительно очень странно, что первое лицо государства во время заграничного визита лично несет свой багаж. Также удивило то, что чемодан выглядел очень легким.

На кадрах, где Шольц выходит из поезда, можно увидеть, что он держит чемодан в правой руке. Выйдя из вагона, он переложил его в левую и стал здороваться с теми, кто его встречал.

Как сообщал "Телеграф", чемодан "как у Шольца" позволить себе может не каждый из-за высокой цены – 1190 евро. Хотя в Украине такие чемоданы не особо распространены, однако для немцев они являются повседневными.

Бренд Rimowa является культовым для германской культуры из-за своей долговечности. Считается, что такой чемодан покупаешь раз в жизнь, и чем он более убит и разорван, тем лучше.