"Арсенал" — "Порту": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Переможець протистояння вийде у чвертьфінал турніру

У вівторок, 12 березня, Каноніри приймуть Драконів у рамках гри-відповід 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Порту".

У прямому ефірі в Україні другу зустріч між англійцями та португальцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Арсенал" — "Порту" відбудеться у Лондоні на стадіоні "Арсенал". Перша гра, що проходила в Португалії, завершилася мінімальною перемогою Драконів із рахунком 1:0.

Напередодні букмекери назвали фаворита зустрічі "Арсенал" — "Порту". На думку фахівців, португальцям не вистачить гандикапу в один гол, щоб вийти у чвертьфінал ЛЧ.

Нагадаємо, у першій грі між командами український коментатор Павло Посохов звернув увагу телеглядачів на проблему блокади українського кордону польськими фермерами, які під час акції протесту розсипали українське зерно. Додамо, що перед цією грою "Арсенал" вийшов на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.