Боснія та Герцеговина — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

Синьо-жовтих влаштує лише перемога

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє гостьовий стиковий поєдинок відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Боснії та Герцеговини. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія та Герцеговина — Україна.

У прямому ефірі в Україні матч в Інтернеті ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Megogo покаже поєдинок на каналі "Megogo Футбол Перший", у розділі "Спорт" та у спеціальному попап каналі у розділі "Телебачення", який з’явиться в день гри, за підписками "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Крім того, гру Боснія та Герцеговина — Україна покажуть місцеві телеканали "Суспільного Мовлення" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Додамо, передматчева студія на Megogo розпочнеться о 20:20 за київським часом. Важливу гру збірної України прокоментують Сергій Лук’яненко та Роберто Моралес. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, матч Боснія та Герцеговина — Україна відбудеться у Зеніці (Боснія та Герцеговина) на стадіоні "Біліно Поле". Переможець вийде у фінал кваліфікації, де зіграє або з Ізраїлем, або з Ісландією. Той, хто програє, залишить відбір.

Нагадаємо, збірна України не зуміла потрапити на Євро-2024 напряму через групу, посівши у своєму квінтеті 3 місце. До речі, вже відомі потенційні суперники Синьо-жовтих на ЧЄ-2024.