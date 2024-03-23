"Арсенал" роздумує над трансфером українця за 100 млн євро

Донецький клуб так просто не відпустить гравця

Трансферна сага Михайла Мудрика з "Арсеналом", схоже, отримає другу версію. Влітку Каноніри спробують підписати півзахисника "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова, за яким стежать одразу 5 клубів Англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

Про це повідомляє football.london. За інформацією джерела, Пушкарі дуже зацікавлені у придбанні українця, який може зіграти одразу на кількох позиціях у півзахисті. У виданні зазначають, що купити гравця буде дуже непросто, адже Гірники хочуть виручити за нього близько 100 млн євро.

"Судаков — універсальний півзахисник, здатний виступати на декількох різних позиціях. В першу чергу він звик відігравати традиційну роль центрального півзахисника, але, як відомо, при необхідності він проявляє себе в атаці на позиції "десятки". Були також випадки, коли Судаков використовувався на лівому фланзі Гірників", — схарактеризували Судакова у football.london.

У поточному сезоні 21-річний Георгій провів 24 матч на клубному рівні, відзначившись 5 голами та 2 асистами. До слова, Судаков є найдорожчим гравцем Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" загримів у скандал через вподобайку футболіста в соцмережах. До речі, у РФ вже збудилися з цього приводу.