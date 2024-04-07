"Реал" — "Ман Сіті": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Перша гра плей-офф пройде в Іспанії

У вівторок, 9 квітня, мадридський "Реал" у рамках центрального поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться з англійським "Манчестер Сіті". До речі, у таборі Городян розкритикували жеребкування чвертьфіналу ЛЧ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".

У прямому ефірі в Україні першу зустріч між іспанцями та англійцями покаже медіасервіс Megogo, а також Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

"Реал" та "Ман Сіті" зустрічаються втретє поспіль у плей-офф Ліги чемпіонів. Обидва рази переможець цього протистояння тріумфував у головному єврокубку. Цього разу команди підходять до гри у різному стані. МС має важкий календар, через що головний тренер Містян Хосеп Гвардіола розкритикував англійський футбол, а ось гравці Королівського клубу добре відпочили перед важливою грою.

Матч "Реал" — "Ман Сіті" відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Гра-відповідь запланована на 17 квітня. За підсумками жеребкування у півфіналі переможець протистояння вийде на переможця 2-матчевої дуелі "Арсеналу" та "Баварії".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу мадридці з великими проблемами пройшли німецький РБ "Лейпциг", а ось "Ман Сіті" двічі переміг "Копенгаген".