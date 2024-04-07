"Реал" - "Ман Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Первая игра плей-офф пройдет в Испании

Во вторник, 9 апреля, мадридский "Реал" в рамках центрального поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 встретится с английским "Манчестер Сити". К слову, в стане Горожан раскритиковали жеребьевку четвертьфинала ЛЧ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити".

В прямом эфире в Украине первый встречу между испанцами и англичанами покажет медиа-сервис Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

"Реал" и "Ман Сити" встречаются в третий раз подряд в плей-офф Лиги чемпионов. Оба раза победитель этого противостояния триумфовал в главном еврокубке. На этот раз команды подходят к игре в разном состоянии. У МС — тяжелейший календарь, из-за чего главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола раскритиковал английский футбол, а вот игроки Королевского клуба хорошенько отдохнули перед важной игрой.

Матч "Реал" — "Ман Сити" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Ответная игра запланирована на 17 апреля. По итогам жеребьевки в полуфинале победитель противостояния выйдет на победителя 2-матчевой дуэли "Арсенала" и "Баварии".

Напомним, в 1/8 финала мадридцы с большими проблемами прошли немецкий РБ "Лейпциг", а вот "Ман Сити" дважды победил "Копенгаген".