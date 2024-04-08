"Арсенал" — "Баварія": букмекери видали несподіваний прогноз на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фахівці зуміли виділити однозначного фаворита протистояння

У вівторок, 9 квітня, лондонські Каноніри зіграють перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти найтитулованішої команди Німеччини. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Баварія".

На думку букмекерів, Пушкарі є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу господарів із коефіцієнтом 1,73-1,78. В той самий час успіх гостей менш ймовірний — коефіцієнт 4,20-4,70. Аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги "Арсеналу" у 55%, а "Баварії" — лише у 21%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Баварія":

Favbet: (перемога "Арсеналу" 1,78 — нічия 4,05 — перемога "Баварії" 4,70)

William Hill: (1,73 — 4,00 — 4,33)

Bwin: (1,78 — 3,80 — 4,20)

Гра "Арсенал" — "Баварія" пройде в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій дивитися пряму трансляцію цього поєдинку.

Раніше повідомлялося, що у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів "Арсенал" лише в серії пенальті пройшов "Порту", а "Баварія" переграла "Лаціо" завдяки розгромній перемозі вдома.